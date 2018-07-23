Al Museo Statale di Mileto la mostra d’arte contemporanea ‘Incontri – confronti artistici nella città normanna’
Inaugurazione il 30 luglio alle 19 nel cortile del museo: in mostra opere di Enotrio, Kodra, Treccani e di molti altri artisti contemporanei
23 Luglio 2018 - 10:55 | di Vincenzo Comi
Lunedì 30 luglio 2018, alle ore 19.00, nel cortile del Museo Statale di Mileto, si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte contemporanea dal titolo “Incontri – confronti artistici nella città normanna”.
Interverranno: Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Faustino Nigrelli, direttore del Museo Statale di Mileto; S. E. mons. Luigi Renzo, vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea; Rosa Mazzeo, sindaco di Mileto e i curatori della mostra collettiva Mimmo Corrado e Alfredo Mazzotta.
Questi, di seguito indicati, gli artisti che esporranno nella prestigiosa rassegna:
Attinà Nino; Brindisi Remo; Cannata Matteo; Cerri Giancarlo; Corrado Mimmo; Enotrio; Fontana Franco; Giordano Massimiliano; Kodra Ibrahim; Mangialardi Francesco; Marello Laura; Mazzeo Salvatore; Mazzotta Alfredo; Minguzzi Luciano; Papasidero Francesco; Polver Bruno; Sebaste Salvatore e Treccani Ernesto.
Il Museo Statale di Mileto, diretto da Faustino Nigrelli, afferisce al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.
Incontri – confronti artistici nella città normanna
Museo Statale di Mileto
Mileto (Vibo Valentia)
30 luglio/31 agosto 2018
INAUGURAZIONE: 30 luglio 2018 – Ore 19.00
Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Acordon
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
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