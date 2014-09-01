Al Pacino sarà cittadino onorario di Catanzaro. Il Sindaco Abramo: lo aspettiamo per il conferimento ufficiale.

Di seguito la dichiarazione del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo: “Sono grato ad Al Pacino per avere accettato la mia proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Catanzaro, fattagli pervenire per il tramite del presidente della Fondazione Rotella, Rocco Guglielmo, e del direttore artistico del premio Gianvito Casadonte. Una proposta che sarà concretizzata nei prossimi mesi, quando – mi auguro – Al Pacino ci comunicherà la sua disponibilità a venire in Calabria, nella Sala del Consiglio Comunale di Catanzaro, per questo riconoscimento alla sua “italianità”.La mia proposta, che mi risulta sia stata molto gradita dal grandissimo attore, è venuta nella stessa giornata in cui Al Pacino ha dichiarato il suo amore per l’Italia che ha definito la “mia Patria”. Attraverso la cittadinanza onoraria di Catanzaro, città che ha dato i natali al grande Mimmo Rotella, Pacino potrà dirsi “italiano” a tutti gli effetti. Lo aspettiamo con ansia e con straordinario affetto nella nostra Città. Lo ringrazio anche per avere voluto legare la sua partecipazione alla Mostra di Venezia al nome di Mimmo Rotella. La fotografia che lo ritrae con alle spalle la gigantografia della Marilyn, una delle opere più famose di Rotella, vale più di ogni altro commento. E grazie anche alla stampa e alle televisioni nazionali ed internazionali per avere dato tanta risonanza all’evento.”