Al Pala Valentia arriva la Calzedonia Verona

Penultima gara casalinga di Regular Season per i giallorossi che domani pomeriggio, ore 18:00, affrontano la Calzedonia Verona. A quattro giornate dal termine della fase regolare del campionato, la posta in gioco è altissima e la Tonno Callipo, al pari degli scaligeri, va a caccia di punti pesanti dopo il ko subito nel posticipo della 22° giornata in casa della LPR Piacenza.

In Emilia la squadra di Kantor ha disputato una buona partita, ma è mancata quella continuità necessaria per imbrigliare il gioco dei piacentini che si sono imposti con il punteggio di 3-1. Sebbene la classifica non abbia subito grandi scossoni, Coscione e compagni devono guardarsi le spalle dal ritorno di una squadra in forte ascesa come Latina che, dopo la vittoria nel derby con Sora, tallona i giallorossi a tre lunghezze di distanza insieme a Ravenna.

Poco tempo per rifiatare e per ricaricare le batterie per la flotta giallorossa, dunque, tornata ieri mattina da Piacenza. Ma in certi casi giocare ogni tre giorni può far bene ad una squadra che ha voglia di riscatto. A caricare l’ambiente ci ha pensato il centralone brasiliano Deivid Junior Costa tra i migliori in campo sia nel match interno contro Padova, che nella trasferta piacentina.

Punto di riferimento importante in attacco per Manuel Coscione, Costa sta facendo valere tutta la propria potenza e fisicità. Queste le sue parole alla vigilia del match contro la Calzedonia Verona di mister Nikola Grbic: “A Piacenza abbiamo giocato una buona partita, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto per provare ad ottenere punti. Il Campionato non conosce soste e ora ci attende un’altra battaglia in casa contro Verona che è una squadra molto forte fisicamente e con elementi di grande qualità. Dovremo dare il massimo per vincere anche perché la lotta per l’ottavo posto si fa sempre più serrata e noi abbiamo voglia di mantenere la posizione che abbiamo conquistato”

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 262 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 112.

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Le notizie dalla Calzedonia Verona

QUI CALZEDONIA VERONA Da quando Nikola Grbic siede sulla panchina della Calzedonia Verona è cambiato la stagione del club scaligero. Partito con grandi ambizioni, derivate dai risultati raggiunti lo scorso anno e dall’arrivo di campioni del calibro di Djuric e Giovi, il club del presidente Magrini ha smarrito la strada nella prima parte del campionato fallendo, peraltro, la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia (Verona eliminata in casa agli ottavi da Sora). Esonerato Andrea Giani, la società scaligera ha puntato su Nikola Grbic e dall’avvento in panchina del tecnico serbo, Baranowicz e compagni hanno cambiato marcia portandosi a soli due punti dal quarto posto occupato da Modena. La Calzedonia Verona ha, inoltre, acquistato Luigi Randazzo, ex di turno, dalla Cucine Lube Civitanova e il martello siciliano ha da subito fornito il proprio prezioso contributo alla causa dei veneti. Dal talento di Baranowicz in regia, a quello di Uros Kovacevic in posto 4, fino alla potenza di Djuric in posto 3 e all’esuberanza fisica dei due centrali Anzani e Zingel. Giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento e in grado di far compiere il salto di qualità ad una società che punta a dar fastidio alle “fab-four” della SuperLega. Così Grbic alla vigilia: “Ai miei ragazzi l’avevo detto anche prima della partita con Modena: non siamo dei brocchi se perdiamo 3 a 0 così come non siamo dei campioni se invece vinciamo 3 a 0. Mercoledì abbiamo perso contro un avversario che ha rischiato e ha giocato molto bene. Dobbiamo imparare da quella gara a soffrire nel gioco punto su punto e a rimanere in partita anche quando l’avversario gira bene. Adesso si va a Vibo, dove cercheremo di fare quello che sappiamo fare”.

PRECEDENTI ED EX Sono 28 i precedenti tra le due società. Nei primi anni 2000 Vibo Valentia e Verona hanno dato vita a duelli epici nei campionati di Serie A2. Una lotta al vertice che ha contrassegnato anche il campionato di A2 stagione 2007-08. Tante sfide anche in Coppa Italia sia di A1 che di A2. Nella Coppa Italia di A1, stagione 2003-04, Vibo e Verona si sono affrontate nella semifinale di Forlì vinta dalla Tonno Callipo. Due le finali di Coppa Italia A2 giocate nel 2004 e nel 2008 e in entrambe le occasioni è stata Verona a conquistare la Coppa che assegna la coccarda tricolore sulla maglia. Sono due gli ex di turno: tra le fila giallorosse ecco Manuel Coscione (a Verona nella stagione 2014-15), tra le fila ospiti ecco Luigi Randazzo (in giallorosso nella stagione 2013-14).

Le probabili formazioni

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Poco tempo per riposare per la squadra di Kantor che deve fare i conti con gli acciacchi postumi del match di Piacenza. Tuttavia, il tecnico argentino potrebbe confermare Coscione al palleggio, Rejlek opposto, Barone e Costa al centro, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero. Nikola Grbic potrebbe rispondere con Baranowicz al palleggio, Djuric opposto, Anzani e Zingel i centrali, Kovacevic e Randazzo di banda (Ferreira però scalpita per ritrovare una maglia da titolare), Giovi libero.

GLI ARBITRI A dirigere il match una coppia di fischietti romana: si tratta del primo arbitro Stefano Cesare, coadiuvato dal suo secondo Marco Zavater.

Dove seguire la partita

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà la differita integrale lunedì 13 febbraio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it con il commento di Nicola Galloro.