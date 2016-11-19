Al Palabotteghelle Polisportiva Futura – Farmacia Centrale Paola

Inedito incontro in serie B tra le due compagini calabresi che nella loro storia si sono incontrate solo una volta in semifinale di Coppa Italia regionale due stagioni fa.

La Farmacia Centrale Paola rappresenta, senza dubbio, la sorpresa positiva di questo inizio di stagione. L’unica squadra infatti ad avere fermato la corazzata Maritime sul 4 a 4 in uno scoppiettante pareggio casalingo.

Sabato si presenta al completo dopo alcune giornate di defezioni forzate da infortuni e squalifiche. Massima attenzione quindi in casa Futura perchè di fronte ci sarà un avversario ostico che sta bene in campo e fa della caparbietà e del carattere, oltre alle doti tecniche, i punti di forza principali.

Settimana quindi all’insegna della concentrazione e del lavoro per i ragazzi di mister Romeo reduci dallo splendido pareggio di Cefalù, dove la squadra ha dimostrato che ha le potenzialità per fare molto di più di quanto ha raccolto fino ad oggi.

Per la partita di sabato capitan Gil aspetta un pubblico degno dell’importanza della gara, che aiuti a conquistare 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione.

Il dg Ferrara coglie l’occasione per ribadire i buoni rapporti in essere tra i dirigenti delle due società certo che la partita sarà spettacolare e all’insegna sempre della massima sportività.

Arbitri della gara saranno due fischietti pugliesi, Di Mundo e Agostinelli, con terzo arbitro il sig Schirripa di Reggio Calabria.