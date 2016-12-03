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Al Palabotteghelle il Real Rogit

Tre allenamenti intensi per la prima settimana del nuovo mister, ma senza capitan Gil: la Pol. Futura attende il Real Rogit

03 Dicembre 2016 - 07:09 | di Vincenzo Comi

La Polisportiva Futura di Reggio Calabria, squadra di calcio a 5

Tanta curiosità per vedere la Futura targata Mardente e tanta voglia di fare bene da parte di tutti i componenti della squadra.

Tre allenamenti intensi e tanta attenzione sono stati il filo conduttore della prima tre giorni reggina del nuovo mister.

Arriva a Reggio il quotato Real Rogit che non lascerà nulla di intentato per portare a casa  un risultato positivo dal parquet del Botteghelle.

Assenza pesante in casa Pol. Futura che dovrà fare a meno di capitan Gil che lo scorso sabato è stato vittima di una espulsione quantomeno affrettata. Disponibili tutti gli altri, pronti a sopperire all’assenza del capitano con il massimo impegno e senza rimpianti.

Nel frattempo arriva la buona notizia relativa al tesseramento del nuovo mister che ha ottenuto l’autorizzazione dal settore tecnico di Coverciano per potere seguire la squadra dalla panchina essendosi perfezionato il tesseramento.

Ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni vista l’importanza della gara.

Il Real Rogit con i suoi dirigenti e i tesserati  sarà ospite della Futura in virtù del grande rapporto di amicizia e di rispetto in essere tra le due società.

Arbitri dell’incontro i signori D’ Alessandro di Policoro e Prisma di Crotone con terzo arbitro il Sig. Loddo di RC .

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Polisportiva Futura Calcio a 5
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