Al Palazzo della Cultura ‘Le lunghe notti di Medea in Calabria’
Il saggio di Caterina Capponi sulle donne di 'ndrangheta presentato venerdì 25 maggio al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi dalla Biesse
23 Maggio 2018 - 14:12 | di Eva Curatola
Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Presenta “Le Lunghe Notti di Medea in Calabria ” di Caterina Capponi un saggio sulle donne di ‘ Ndrangheta.
Venerdi 25 maggio ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi.
Ad introdurre la Presidente Biesse Bruna Siviglia , interverranno il Garante dei diritti dei detenuti Avv. Agostino Siviglia, Il Magistrato Dott.ssa Natina Prattico ‘ Presidente sez GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria, Modera La Dott ssa Daniela Scuncia, conclude l’autrice Prof. Ssa Caterina Capponi.
Saluti Istituzionali del Sindaco Giuseppe Falcomata.
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