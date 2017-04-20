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Al Parco fluviale Commenda di Rende la V ed. di ‘Parklife’

Dal 29 aprile al 1 maggio al Parco fluviale di Commenda di Rende torna Parklife con musica, arte e divertimento a ingresso gratuito

20 Aprile 2017 - 09:35 | di Vincenzo Comi

Parklife a Commenda di Rende, quinta edizione tra musica e arte

Il leitmotiv del “cosa facciamo il primo maggio” è già iniziato ma la risposta è semplice e il diktat è uno solo: partecipare a Parklife. E non solo il 1 maggio.

La manifestazione, infatti, per la sua quinta edizione moltiplica gli eventi totalmente gratuiti in programma e propone tre giornate ricche di musica, arte e divertimento. Le numerose iniziative anche quest’anno si svolgeranno presso il Parco Fluviale Torrente Surdo a Commenda di Rende.

29 aprile: ParkLive con le band

La giornata inaugurale del 29 aprile aprirà con ParkLive, format che coniuga il piacere dello stare all’aria aperta e della buona musica. Sul palco, protagonisti dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte, numerose band: Musicanti del Vento, Original Sicilian Style, Zabatta Staila, Origami Marketing, Skeletorx e Snapshot.

Domenica 30 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 20.00 il parco fluviale ospiterà l’arte nelle sue molteplici forme. La musica si esprimerà attraverso i numerosi Live Set acustici – Rock N Dolls, The Sick Dogs e Daniele Fabio-  ed un’accurata selezione musicale ad opera di Dj Vynil & T-Bone. L’artigianato troverà spazio grazie al   Mercatino Vintage & HandMade. La Street Art prenderà vita grazie agli artisti della Street Art School di Cosenza e a quelli di CaldaCostaMob che proporranno sessioni di live painting e & Hip Hop Music.

La pittura e le emozioni espresse attraverso i colori si riverseranno nelle opere che verranno realizzate nella estemporanea d’arte a cura dell’associazione KaliKos. Anche la fotografia sarà protagonista grazie alla mostra fotografica a cura della Associazione Culturale Fotografica “Ladri di luce”.

1 maggio: i dj sul palco principale

La giornata conclusiva della manifestazione si terrà Lunedì 1 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Sul palco principale si alterneranno numerosi Dj della techno music – Angelo Pèrna, Kaiser, Diego Amura, Marco Effe, Vincenzo Nac e Ares. La selezione musicale del secondo palco sarà variegata grazie ad una rotazione che vedrà presenti Mujina Crew con la loro Reggae Dancehall, DJ Kero’ per la Hip Hop & Black Music, Fabio Nirta per Wave e Disco e altri dj del territorio.

Un susseguirsi di eventi differenti con un fil-rouge che lega ed anima l’intera manifestazione: fruire di uno spazio urbano in tutte le sue molteplici possibilità. In virtù di questo spirito in ogni giornata sarà allestita un’area pic-nic, arricchita dalla presenza di postazioni food&drink.

Chi organizza Parklife

L’intera manifestazione è organizzata e promossa da Be-Alternative Eventi e Wish Eventi e si realizzerà anche grazie al patrocinio del Comune di Rende e alla partecipazione del social partner Linea Verde Droga, servizio di accoglienza telefonica voluto e finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento 13 Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che risponde al numero verde anonimo e gratuito 800-019899 e offre ascolto, consulenza, orientamento, informazioni sulle problematiche legate agli stati di dipendenza patologica.

Parklife, la manifestazione al Parco fluviale Torrente Surdo di Commenda di Rende

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