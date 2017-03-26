Al ‘Pizi’ di Palmi l’educazione alla salute passa per i reni

Di Marilea Ortuso- Nei giorni 21,22 e 24 Marzo, rispettivamente nei locali dei due Licei, Classico e Scientifico, messi a disposizione dal D.S., Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, si è svolto l’incontro, come concordato con la Referente del Progetto “ Educazione alla Salute”, Prof.ssa Anna Cernuto, con il Dott. Vincenzo Rondanini, Direttore del Centro Dialisi, e con la Dott.ssa Carmela Martino, specialista in Nefrologia. Grazie alla collaborazione tra l’Istituto e l’ ASP di Reggio Calabria, il Dottor Rondanini ha svolto una lezione informale sulle patologie più ricorrenti a cui vengono sottoposti i nostri reni, in concomitanza con la Giornata mondiale del rene che ricorre nel mese di Marzo.

I segnali del corpo e la dialisi

Il Dottore, attraverso la presentazione dei danni irreversibili che portano alla dialisi, ha spiegato come sia utile porre attenzione a tutti quei piccoli segnali che il corpo lancia nell’arco della vita e che spesso vengono sottovalutati perché ritenuti “malesseri passeggeri. La dialisi, infatti, altro non è se non la sostituzione della funzione dei nostri reni che, se non funzionano bene, non riescono ad espellere le scorie dell’organismo nelle urine, arrivando all’ exitus.

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La dialisi, invece, consiste nella purificazione del sangue e questo avviene, purtroppo, per tre volte a settimana per la durata di circa 4 ore. Oggi, in questo campo, però, molti sono stati i passi fatti avanti; infatti, possiamo parlare di dialisi individualizzata che rende la vita più valida”. Soffermandosi sull’importanza dei reni che “ sono organi meravigliosi, perché ci purificano dalle scorie”, il Dott. Rondanini ha sottolineato come “ bisogna trattarli bene, bevendo molta acqua per garantire il ricambio idrico e mantenere le cellule giovani”.

Gli esempi sui reni del neonato

Passando ad esempi quali quello del neonato che è provvisto del 98/99% di acqua alla nascita, per confermare quanto sia importante l’idratazione lungo il percorso della vita, non è potuto mancare il riferimento quanto mai importante relativo alla dieta mediterranea. “La nostra è una dieta ipercalorica e sottopone l’organismo ad uno sforzo sovrumano per smaltire le proteine che ingeriamo nei nostri pasti quotidiani. Ed i reni soffrono notevolmente a causa di questo carico proteico”. Rispondendo, poi, alle domande degli studenti, sull’importanza della pressione arteriosa, sull’intossicazione di “acqua” e su altre curiosità generiche su questo organo e sulle sue funzioni, il Dottore ha sollecitato “a non sottovalutare alcun sintomo perché il passo all’esplosione del problema è breve. Bisogna bere per eliminare i batteri! ”.

Con questo slogan si è concluso l’incontro informativo che è, poi, proseguito, nei giorni successivi, con il prelievo e l’esame delle urine per gli alunni maggiorenni, onde offrire gratuitamente un monitoraggio sulla salute dei reni degli studenti. Con un’equipe formata da infermieri, collaboratori e colleghi, gli studenti che ne hanno fatto richiesta, si sono sottoposti a controlli di routine, quali la compilazione di un test sull’anamnesi individuale e la misurazione della pressione, con l’analisi delle urine refertata in tempo reale. Quale posto migliore delle scuole per parlare di prevenzione alle malattie più diffuse e a volte subdole?