Al Politeama Siracusa l’Ensemble di chitarre ‘Leonardo da Vinci’
Venerdì 23 maggio al Politeama Siracusa nuovo concerto del tour di maggio dell'Ensemble del Liceo da Vinci, con il flautista Alessandro Carere come solista
23 Maggio 2014 - 08:31 | di Redazione
Cosa c’è di meglio del suono di una chitarra? Sedici chitarre che suonano insieme! Questo è l’ Ensemble di chitarre del Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Reggio Calabria, originale formazione che si è costituita grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Giusi Princi.
Aggiungi, poi, un percussionista, un direttore, un grande solista, la magia di un teatro della città, il pubblico delle grandi occasioni ed ecco confezionata una splendida serata di musica.
Venerdì 23 maggio alle ore 20:30 presso il Tetro Politeama Siracusa l’ Ensemble di chitarre “L. da Vinci”, diretto dal M° Domenico Carere, sarà nuovamente di scena in nuovo concerto del suo tour di Maggio.
In programma musiche di Signorile, Kindle, Paradiso, Marcello, Morricone, Vinciguerra. Solista M° Alessandro Carere (primo flauto dell’ Orchestra del teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria). Opening act coro BeFree diretto dal M° Marialuisa Fiore.
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