Al ‘Radice-Alighieri’ di Catona le borse di studio agli studenti

Il 21 dicembre la consegna delle borse di studio intitolate alla memoria di Antonio Tedesco e di Antonino Cogliandro e Ida Chirico

La Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, è lieta di comunicare che anche quest’anno saranno consegnate, agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona – Reggio Calabria, le borse di studio intitolate alla memoria di :

“Tedesco Antonio” XVI edizione e “Antonino Cogliandro e Ida Chirico” IV edizione.

Come nella ormai consolidata tradizione le borse di studio verranno attribuite per merito, agli alunni italiani e stranieri che si sono distinti nel triennio per eccellenza e alto profitto, ed hanno conseguito il diploma di licenza media nell’anno scolastico 2015-2016.

Questo importante appuntamento si svolgerà il 21 Dicembre 2016 alle ore 16,30 presso l’ ex Centro Civico “A. Ciprioti” Arghillà – Catona e vedrà la partecipazione per la consegna delle borse di studio agli alunni risultati meritevoli, del preside prof. Roberto Enzo Tedesco per ricordare l’esemplare figura del fratello Antonio, anch’egli preside, sostenitore della cultura e dei giovani talenti, e della prof.ssa Vera Cotronei in rappresentanza del dr. Giuseppe Cogliandro, figlio di A. Cogliandro e Ida Chirico, in memoria dei propri genitori emigrati all’estero ed affermatisi professionalmente, esempio per tutti coloro i quali intraprendono oggi lo stesso percorso di vita.

Per La Dirigente Simona Sapone e per tutta la comunità scolastica , questa attesa cerimonia rappresenta uno storico appuntamento, che precede le Festività Natalizie ,espressione di generosità nell’ accezione più ampia del termine.

La Dirigente invita tutti i docenti della scuola, tutti gli alunni e tutta la cittadinanza a partecipare all’importante evento.