Al Rendano di Cosenza va in scena ‘La principessa Sissi’
L'operetta di Ernst e Hubert Marischka porta in scena la favola a lieto fine dietro la vicenda storica di Elisabetta, sposa a sedici anni dell'Imperatore
06 Novembre 2016 - 11:08 | di Redazione
Domenica 20 Novembre 2016 al teatro A.Rendano di Cosenza va in scena l’operetta “La Principessa Sissi”.
Scritta da Ernst e Hubert Marschka, su musiche di Fritz Kreisler,l’operetta porta in superficie i caratteri di favola a lieto fine che si celano dietro alla ben più triste vicenda storica di Elisabetta detta Sissi, che a soli sedici anni va in sposa all’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Lo spettacolo ebbe subito favorevoli accoglienze e in breve divenne un grande successo.
Autore: E. Marischka
Regia: Corrado Abbati
Compagnia: Compagnia Corrado Abbati
Cast: Cast: Cristina Calisi, Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli, Lucia Antinori, Luca Mazzamurro, Antonietta Manfredi, Francesco Bertoni, Lorenzo Di Girolamo, Matteo Borghi, Claudio Ferretti, Riccardo Dall’Aglio, Greta Moschini, Davide Cervato, Giorgia Aluzzi
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie