Al Rendano di Cosenza va in scena ‘La principessa Sissi’

L'operetta di Ernst e Hubert Marischka porta in scena la favola a lieto fine dietro la vicenda storica di Elisabetta, sposa a sedici anni dell'Imperatore

Domenica 20 Novembre 2016 al teatro A.Rendano di Cosenza va in scena l’operetta “La Principessa Sissi”.

Scritta da Ernst e Hubert Marschka, su musiche di Fritz Kreisler,l’operetta porta in superficie i caratteri di favola a lieto fine che si celano dietro alla ben più triste vicenda storica di Elisabetta detta Sissi, che a soli sedici anni va in sposa all’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Lo spettacolo ebbe subito favorevoli accoglienze e in breve divenne un grande successo.

Autore: E. Marischka

Regia: Corrado Abbati

Compagnia: Compagnia Corrado Abbati

Cast: Cast: Cristina Calisi, Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli, Lucia Antinori, Luca Mazzamurro, Antonietta Manfredi, Francesco Bertoni, Lorenzo Di Girolamo, Matteo Borghi, Claudio Ferretti, Riccardo Dall’Aglio, Greta Moschini, Davide Cervato, Giorgia Aluzzi