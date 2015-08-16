Al Roccellla Jazz Festival la musica del trio di Rosario Di Rosa
Martedì 18 agosto all'ex Convento dei Minimi il pianista siciliano Rosario Di Rosa presenta in trio il suo ultimo lavoro, Pop Corn Reflections
16 Agosto 2015 - 13:14 | di Redazione
Martedì 18 agosto, alle ore 18, presso l’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica, il Roccella Jazz Festival ospiterà il trio del pianista siciliano Rosario Di Rosa.
Con Di Rosa,Paolo Dassi al contrabbasso e live electronics e Cristiano Calcagnile alla batteria.
Il trio presenterà il suo ultimo lavoro discografico,Pop Corn Reflections, edito dall’etichetta milanese NAU Records.
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