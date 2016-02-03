Al Royal Garden l’orientamento professionale per wedding planner di Cira Lombardo
Un seminario di tre ore sulle basi della professione di organizzatore di eventi, con attestato di partecipazione, nel tour italiano di Cira Lombardo
03 Febbraio 2016 - 19:50 | di Redazione
di Laura Maria Tavella– Il vostro sogno è diventare wedding planner? Il ristorante “Royal Garden” di Reggio Calabria, il 4 Marzo 2016, sarà una delle tappe del tour itinerante in tutta Italia di Cira Lombardo, famosa regista del wedding e organizzatrice del seminario di orientamento professionale per wedding planner.
Cosa si impara nel seminario
Il seminario,della durata di 3 ore, tratterà tutte le tematiche e le basi per intraprendere la professione di organizzatore di eventi,come:
- Definire il tipo di evento, obiettivo e fil rouge
- Definire il target ed il budget
- Effettuare la scelta del team e la divisione dei compiti
- Verificare la location e le strutture tecniche
- Verificare le scenografie e i materiali di contorno
- Verificare il servizio catering
- Verificare il numero di partecipanti sul totale invitati
- Rapporto con i Media (testaste giornalistiche, radio, web, tv)
- Preparare e distribuire eventuale documentazione fine all’evento
- Effettuare feedback finale
Con soli 80,00 euro potrai partecipare al seminario di orientamento professionale per wedding planner, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la nuova rivista Weddings Luxury in edicola dal 1 febbraio 2016. Inoltre, durante il seminario, potrete avere tutte le informazioni e le anticipazioni relative ai corsi per Wedding Planner organizzati da Cira Lombardo due volte l’anno, ad aprile e a novembre.
Il tour in tutta Italia e le informazioni utili
Il tour di orientamento professionale per wedding planner avrà inizio il 6 febbraio 2016 e toccherà città come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Lecce,Reggio Calabria, Catania e Palermo.
Cosa aspetti? Questa è l’occasione giusta per conoscere la professione di event coordinator: richiedi informazioni (via sms) al 3935478475, Erika Chantal Brancati.
“ROYAL GARDEN” si trova in via Provinciale 218, Gallina a Reggio Calabria.
EVENTO FB: https://www.facebook.com/weddingsluxury/photos/a.112372502171780.17789.110862515656112/937973822944973/?type=3&theater
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