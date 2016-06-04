Al Santuario di Sant’Antonio la benedizione delle 500
Le Fiat 500 d'epoca si ritrovano per la tradizionale benedizione annuale e poi sfilano per le vie della città
04 Giugno 2016 - 19:07 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà questa domenica, 5 giugno, al Santuario di Sant’Antonio, la tradizionale benedizione annuale delle vetture d’epoca.
Il Club Fiat 500 di Reggio Calabria, presieduto da Angelo Amaddeo, prenderà parte alla manifestazione con il gruppo di “Cinquecentisti” reggini capitanato da Francesco Laganà.
Dopo la benedizione, prevista per le ore 10.00, le Fiat 500 daranno vita ad una sfilata per le vie cittadine.
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