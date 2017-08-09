Dj set, esibizioni dal vivo e spettacoli audiovisivi sulla Costa Viola con l'autore di Para você: ingressi separati per privè e spiaggia

Wave 4.0 è in arrivo. Dopo il grande successo degli scorsi anni, il Sunset Beach Club di Palmi è lieto di accogliere nuovamente l’evento più atteso dell’intera costa calabrese: il Wave.

La cornice, per questo imperdibile evento, è quella di un luogo incredibilmente affascinante nel cuore della Costa Viola. Al Sunset Beach Club di Palmi ogni piccolo particolare è stato curato con attenzione e dedizione, per rendere lo stabilimento una cartolina da portare nel cuore.

L’appuntamento per ballare e cantare fino alle prime luci del mattino, con dj set, esibizioni dal vivo e spettacoli audio visivi è per giovedì 10 Agosto. Special Guest della serata Gregor Salto, un dj e record producer olandese, noto per il suo sound tribal house e tropical house,autore della famosissima “Para você“.

Dal tomorrowland, Salto ha deciso di approdare sulla costa viola, una delle più suggestive del “Bel paese“.

La serata prevede ingressi separati: per il privè e per la spiaggia. Un’area privè con cocktail bar premium a cura di Gioia’s Music Hall e un’area spiaggia con 5 chioschi cocktail bar a cura di Shots la chupiteria-Chupa la chupiteria-Mr Wood.

Che vogliate trascorrere una giornata al mare, mangiare una pizza o godere di un drink al tramonto, il Sunset è il luogo ideale.

Un’onda di divertimento e di energia è pronta a travolgervi. Siete pronti al Salto?

Per info, prevendite, tavoli e privè: 3701370537.