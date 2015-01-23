Al Talent Garden Cosenza evoluzioni e rivoluzioni del graphic designer Mario Veltre

Cosa accade quando Arte e Scienza non sono in contrapposizione, ma formano un perfetto connubio? Succede che si scardinano luoghi comuni e si creano mondi fantastici attraverso animazioni 3D, videogiochi e campagne corporate che diventano vere e proprie opere d’arte.

Mario Veltri non è un semplice Graphic Designer, il suo essere un curioso di natura, un eclettico e un viaggiatore mosso dalla passione per il proprio lavoro gli ha permesso di acquisire innumerevoli strumenti tecnologici in questo ambito e di sperimentare tante opportunità di lavoro in Italia e all’estero.

E’ stato Consulente Creativo per Numero28, una catena di ristoranti presente da Londra a New York, Game Designer per Dinox Industries, importantissimo il ruolo di Art Director in Cromatika per Edizioni Master dove Mario ha curato una serie di riviste, la collaborazione con Ubisoft e con Nespresso.

Queste sono solo alcune delle esperienze che Veltri ha raccontato nel suo Talk in Talent Garden Cosenza, mostrando le mille sfumature che l’arte assume oggi, le nuove professioni e gli strumenti della tecnologia che consentono di lavorare in questo settore.

Al Talent Garden Cosenza VELTRI ha presentato una delle tante storie di successo che caratterizzano la Calabria, dopo l’ultimo evento del 3 gennaio che ha visto protagonista Marco Rizzo, giovane imprenditore cosentino che ha conquistato il successo in Silicon Valley.

In pieno stile Tag, lo spazio di coworking nato lo scorso settembre 2014 a Rende, si darà voce ad una Calabria di professionisti e nuovi imprenditori che lavorano nel settore delle tecnologie web e della creatività.

Il Talk con Mario Veltri è senz’altro un fiore all’occhiello nel panorama degli eventi che Talent Garden Cosenza sta organizzando per il 2015, è la dimostrazione concreta che talento e determinazione consentono di raggiungere grandi risultati lavorando dalla Calabria verso il resto del mondo.’