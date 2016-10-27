Al Teatro Francesco Cilea il Premio Euterpe

L’ associazione culturale Complesso Bandistico EUTERPE, nel settimo anno della sua fondazione organizza il Premio EUTERPE, sotto la direzione artistica maestro Giuseppe Maira.

Venerdì 28 Ottobre, nella sala “G.Levato” di Palazzo campanella, alle ore 10,00, si terrà una conferenza di presentazione dell’ evento. Alla conferenza saranno presenti la Presidente di Euterpe Daniela Cristiano, il direttore artistico Giuseppe Maira, il compositore Lorenzo Pusceddu, il Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà e il Segretario Questore del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Neri.

Il Premio Euterpe al Teatro Cilea

Il premio EUTERPE, che si terrà domenica 30 Ottobre al teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, è un riconoscimento a singoli o ensemble, che si sono distinti in ambito artistico e/o musicale.

Quest’ anno il premio andrà al maestro sardo Lorenzo Pusceddu, direttore e compositore, per l’inestimabile patrimonio artistico e il contributo profuso alla musica originale per banda.

Le prime assolute in programma

Al maestro Pusceddu, l’Associazione Euterpe ha commissionato un brano che prende il nome di “A New Spring”, una nuova primavera, dedicato alla città di Reggio Calabria, e che verrà eseguito in prima assoluta in occasione del Premio EUTERPE .

La stessa sera verrà eseguita in prima assoluta “La Tilda”, brano oggetto del primo concorso di trascrizione e composizione per banda e coro organizzato dall’associazione, e che verrà diretta dallo stesso vincitore – il Maestro Pedrazzini – premiato in sala alla presenza della giuria composta dai maestri Stefano Gatta, Angelo Sormani e Alfio Zito.

Un ‘altra prima assoluta sarà l’ esecuzione del brano ‘Begranibs-Gesang’ di Brahms adattamento per coro e concert band curati dal maestro Claudio Bagnato.