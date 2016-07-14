Al Teatro Greco Romano di Locri la 5^ Rassegna del Cinema Archeologico

Dal 14 al 16 luglio 2016, a Portigliola (Reggio Calabria), Teatro Greco – Romano, presso il Parco Archeologico Locri – Epizefiri, sarà celebrata la 5^ Rassegna del Cinema Archeologico.

L’iniziativa, dedicata a proiezioni di film a tema archeologico, nata in collaborazione anche con la Fondazione del Museo Civico di Rovereto (Trento), è promossa dal Comune di Portigliola e dal Museo Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria.

Programma

Giovedì 14 luglio 2016

Ore 21.30: proiezione del film I costruttori di navi. I Micenei

Ore 22.00: conversazione sul tema Dai Micenei ai Greci d’occidente, con Paola Colace, docente UniMe e Giulio Facchetti docente UnInsubria.

Seguirà, in rapida successione, la proiezione del film I grandi imperi della storia: l’antica Grecia.

Venerdì 15 luglio 2016

Ore 18.00: Tavola rotonda sul tema Gestione e valorizzazione dei siti archeologici e la riforma del MiBACT. I lavori saranno introdotti da Giovanni Calabrese sindaco di Locri; Rocco Luglio, sindaco di Portigliola e Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri. Seguiranno interventi di Salvatore Patamia, direttore del Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria; Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria; Valentino Nizzo, MiBACT – Direzione Generale Musei. Le conclusioni saranno tratte da Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ore 21.30: proiezione del film La Libia ieri e oggi.

Ore 22.00 – Conversazione sul tema Archeologia e mondo contemporaneo, con Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri; Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria; Valentino Nizzo, MiBACT – Direzione Generale Musei; Rocco Luglio, sindaco di Portigliola.

A seguire la proiezione del film La battaglia di Qadesh.

Sabato 16 luglio 2016

Ore 21.30: proiezione film Introduzione restauri diocesi di Locri – Gerace.

Ore 22.00: conversazione sul tema Storia, arte e restauri nella diocesi di Locri – Gerace, con Giuseppe Mantella, restauratore; Lorenzo Riccardi, ricercatore UniSapienza; Domenico Minuto, membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

A seguire la proiezione del film Santi Banchieri Re.

Nell’ambito delle tre serate verrà consegnato un riconoscimento al professor Domenico Minuto per l’attività di ricerca e studio sul patrimonio calabrese del periodo bizantino.

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5^ Rassegna del Cinema Archeologico

Portigliola (Reggio Calabria) – Teatro Greco – Romano

Parco Archeologico Locri – Epizefiri

14/15/16 luglio 2016

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Museo Archeologico Nazionale di Locri

Direttore: Rossella Agostino

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246