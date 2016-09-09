Al teatro Vittoria a Roma la “Notte dei calabresi viventi”

Il 10 settembre al teatro Vittoria a Roma si svolgerà una kermesse di attori e attrici calabresi che vivono a Roma, che sarà presentata da Gigi Miseferi, decano degli attori calabresi-romani.

In scena ad esibirsi in una carrellata di comicità alla ‘nduja ci saranno Roberto D’Alessandro, Gianni Federico, Gennaro Calabrese, Laura Monaco, Vincenzo De Masi, Giuseppe Abramo, Francesco Sgrò, Antonio Fulfaro, Danila Stalteri, Francesco Trifilio, Carlo Belmondo, Alessandra Aulicino, Francesca La scala, Luca Attadia, Gigi Parise, Luigi Lucente, Raffaella Rota, Marco Scordamaglia, Rosario Rota, Rodolfo Grano, Tiziano Fico.

Alla tastiera e al piano il maestro Michele Ferrazzano e tanti altri ospiti stranieri Paolo Gatti per Roma e Mariano Perrella per Napoli.

L’idea è nata dall’incontro tra Roberto D’Alessandro con Gianni Federico e con Gigi Miseferi. D’Alessandro sta organizzando la seconda edizione del festival di teatro comico “Testaccio comic off” prendendo in affitto il Teatro Vittoria, dove si è svolta la prima runione di attori e attrici calabresi che vivono a Roma. Gigi Miseferi ha accolto con entusiasmo l’onere di gestire la serata e di presentarla. La manifestazione si svolgerà all’insegna del divertimento. Con un’iniziativa che allieterà anche il palato: i gruppi di almeno 10 persone riceveranno in regalo la ‘nduja.