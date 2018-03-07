Al Touchè serata speciale per la festa della donna

L'8 marzo dalle 21 party a tema anni '70 con animazione e un menù dedicato alle ospiti: antipasto, bevanda, giropizza e dolce a 13 euro

Tutto pronto per la festa della donna, il Touchè ha pensato ad una serata speciale per tutti i suoi clienti. Per l’8 marzo, dalle ore 21, previsto un party a tema anni ’70, con animazione e divertimento assicurato. Per rendere ‘gustosa’ la serata a tutte le donne ospiti, un menù dedicato con antipasto, bevanda, giropizza e dolce, il tutto a soli 13 euro.

Affrettati a prenotare per la serata dell’8 marzo, posti limitati!!! Da noi sarà diverso! https://goo.gl/sJTiuA

Il locale: il nome e il nuovo look del Touchè

Touchè (locale rinato dalle ceneri del ‘Fashion Db’) prende il nome dalla famosa frase pronunciata dal cavaliere sconfitto a duello, che decretava la vittoria del rivale.

E proprio touché, colpire, è lo scopo del locale sito di fronte il Bingo, che vuole meravigliare il cliente attraverso la cura di ogni particolare dell’evento organizzato, a partire dalle vesti del locale, che si mostra al pubblico totalmente rinnovato, in un relooking sorprendente, in cui coesistono elementi tipici dell’architettura classica e moderna.

Il luogo ideale per feste ed eventi

Il Touchè è il luogo ideale per organizzare i tuoi eventi: l’ambiente intimo e raffinato crea l’atmosfera giusta per festeggiare diciottesimi, lauree, anniversari, compleanni, addio al celibato/nubilato, workshop o serate tra amici.

Inoltre, il Lounge Club è composto da personale qualificato che, con professionalità, è in grado di rendere speciale qualsiasi evento, accontentando le richieste di ogni cliente.

Touchè offre anche servizi di pizzeria bio e stuzzicheria, servizio a buffet e ai tavoli su richiesta, Aperitivi, Apericena, Discobar, Animazione, Allestimenti personalizzati e affitto sala.

Prenota il tuo privèe per rendere uniche le tue ricorrenze: Touchè si trova a Reggio Calabria in via Tirrenica n.3

Contatti: 392/4055945 OPPURE 0965/48247 info.eventitouche@gmail.com;

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