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Al Touchè serata speciale per la festa della donna

L'8 marzo dalle 21 party a tema anni '70 con animazione e un menù dedicato alle ospiti: antipasto, bevanda, giropizza e dolce a 13 euro

07 Marzo 2018 - 15:47 | di Pasquale Romano

Il locale Touchè di Reggio Calabria, in via Tirrenica, pronto per la serata della festa della donna

Tutto pronto per la festa della donna, il Touchè ha pensato ad una serata speciale per tutti i suoi clienti. Per l’8 marzo, dalle ore 21, previsto un party a tema anni ’70, con animazione e divertimento assicurato. Per rendere ‘gustosa’ la serata a tutte le donne ospiti, un menù dedicato con antipasto, bevanda, giropizza e dolce, il tutto a soli 13 euro.

Affrettati  a prenotare per la serata dell’8 marzo, posti limitati!!! Da noi sarà diverso!  https://goo.gl/sJTiuA

Il locale: il nome e il nuovo look del Touchè

Touchè (locale rinato dalle ceneri del ‘Fashion Db’) prende il nome dalla famosa frase pronunciata dal cavaliere sconfitto a duello, che decretava la vittoria del rivale.

E proprio touché, colpire, è lo scopo del locale sito di fronte il Bingo, che vuole meravigliare il cliente attraverso la cura di ogni particolare dell’evento organizzato, a partire dalle vesti del locale, che si mostra al pubblico totalmente rinnovato, in un relooking sorprendente, in cui coesistono elementi tipici dell’architettura classica e moderna.

Il luogo ideale per feste ed eventi

Il Touchè è il luogo ideale per organizzare i tuoi eventi: l’ambiente intimo e raffinato crea l’atmosfera giusta per festeggiare diciottesimi, lauree, anniversari, compleanni, addio al celibato/nubilato, workshop o serate tra amici.

Inoltre, il Lounge Club è composto da personale qualificato che, con professionalità, è in grado di rendere speciale qualsiasi evento, accontentando le richieste di ogni cliente.

Touchè offre anche servizi di pizzeria bio e stuzzicheria, servizio a buffet e ai tavoli su richiesta, Aperitivi, Apericena, Discobar, Animazione, Allestimenti personalizzati e affitto sala.

Prenota il tuo privèe per rendere uniche le tue ricorrenze: Touchè si trova a Reggio Calabria in via Tirrenica n.3 

Contatti: 392/4055945 OPPURE 0965/48247 info.eventitouche@gmail.com;

pagina facebook “Touchè

Piccole Pesti, immagine d'archivio di CityNow non collegata al locale Touchè

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