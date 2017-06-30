Al via al Funny Club la stagione del Music Festival

Ogni venerdì fino ad agosto la terrazza della Pizzeria Funny Club ospita tribute band e musica live, con cena e pizza biologica: si parte il 30 giugno con gli Amodonostro

Con l’estate ormai avviata, la Pizzeria Funny Club promuove un Festival della Musica per allietare le serate più torbide. Dopo le iniziative degli anni precedenti, come ad esempio quella della rassegna teatrale, a far da protagonista in questa Estate 2017 è invece la musica.

Si parte con gli Amodonostro

La stagione si aprirà Venerdì 30 Giugno alle ore 21:00, ospite della prima serata la band Amodonostro che si esibirà sulle note dei più grandi successi di Pino Daniele, il noto cantante che ha, ormai da qualche tempo, lasciato il palcoscenico della musica italiana.

Il gruppo formato da Rocco Rispoli (voce e tastiere), Gigi Giordano (batteria), Stefano Pannuzzo (basso elettrico) e Antonio Rasconà (chitarre) è una tribute band, che nasce a Reggio Calabria nel marzo del 2016, come il logico risultato di un omaggio.

Lo spettacolo con Pino Daniele Amodonostro è però solo uno fra i tanti. Ogni venerdì fino al mese di Agosto il Funny Club ospiterà diversi artisti che daranno vita ad uno spettacolo unico con sfondo una terrazza da sogno.

Il calendario dei venerdì

Gli altri appuntamenti sono:

il 7 Luglio con la musica di Battisti 4ever – tributo Lucio Battisti

con la musica di – tributo Lucio Battisti il 14 Luglio con The Lizard – tributo Doors

con – tributo Doors il 21 Luglio con Blaskom – tributo Vasco Rossi

con – tributo Vasco Rossi il 28 Luglio con Faber Quartet – tributo De Andrè

con – tributo De Andrè il 4 Agosto con Manna&Rino – tributo Mannarino e Rino Gaetano

con – tributo Mannarino e Rino Gaetano l’ 11 Agosto con Evolution – tributo Pink Floyd

con – tributo Pink Floyd il 25 Agosto con Groove 4Good – cover band di musica internazionale

Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale.

Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni Venerdì dal 30 Giugno per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247.