Al via il concorso fotografico #Scillareflex

Prenderanno il via il prossimo martedì 30 maggio (chiusura il 15 giugno) le iscrizioni per il concorso fotografico #ScillaReflex promosso dalla Pro Loco di Scilla in collaborazione con la società “New Talk” nell’ambito di “Scilla 365“, il progetto di promozione turistica e territoriale della perla del Tirreno e della Costa Viola in corso dall’inizio dell’anno.

Il concorso, che è aperto a tutti i fotografi, ha come obiettivo quello di dar vita ad un archivio fotografico dedicato al borgo marinaro di Scilla che possa essere utilizzato come strumento di promozione del territorio. Attraverso la forza comunicativa della fotografia il progetto intende far emergere le “diversità” e la bellezza delle aree tematiche relative al paesaggio, allo straordinario patrimonio naturalistico, al profilo storico dell’area con particolare riferimento all’atmosfera e al carattere identitario che caratterizza il borgo i suoi personaggi, i dettagli storici, artistici e architettonici, le scene di vita quotidiana tra le vie, le istantanee artistiche legate alla riscoperta dei lavori artigianali.

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La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 e 25 giugno a Scilla, per ogni categoria la giuria tecnica premierà le tre migliori foto.

Per informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito di “Scilla 365” al seguente link: http://www.scilla365.it/event/concorso_fotografico_scillareflex/.