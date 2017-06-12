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Al via il concorso di pittura estemporanea “Scilla e Cariddi: diario di un amore tra due mari”

Pittori da tutta la Calabria a Scilla sabato 1 luglio per un concorso dedicato all'artista Carmine Pirrotta, con montepremi di circa 2.000 euro

12 Giugno 2017 - 17:49 | di Pasquale Romano

Concorso di pittura e grafica dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia

L’Associazione artistico – culturale Visionarte unitamente alla Pro Loco di Scilla indice il concorso di pittura estemporanea “Scilla e Cariddi: diario di un amore tra due mari”, che si terrà sabato 1 Luglio 2017 presso il Comune di Scilla (RC), nella culla che ha visto nascere l’importantissima “Scuola di Scilla” ad opera di artisti come Renato Guttuso, Giovanni Omiccioli e Rosario Mirabella, ispirata al paesaggio scillese e ai suoi abitanti. L’idea è quella di dedicare una giornata all’arte con la presenza di pittori provenienti da tutto il territorio della regione Calabria e non, con lo scopo di promuovere soprattutto nei giovani l’amore per l’arte e far conoscere e valorizzare gli angoli più suggestivi del paese.

L’obiettivo: valorizzare il paesaggio di Scilla

L’obiettivo, quindi, è quello di elogiare la magnificenza di un paesaggio a tratti rude e selvaggio ma di incomparabile bellezza. L’evento sarà dedicato all’artista Carmine Pirrotta, pittore e scultore, di cui Scilla fu la musa ispiratrice e passione esclusiva fino ai limiti del suicidio. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche su ogni genere di supporto, previa timbratura di partecipazione. Montepremio del valore di euro 2.000,00 (duemilla/00) circa.

Si prevedono due giurie: tecnica; popolare. La prima vedrà come Presidente il maestro Stellario Baccellieri ed altri due componenti del mondo accademico e culturale. La seconda, come si intuisce, vedrà partecipi le persone del luogo, turisti e non, che sceglieranno liberamente l’opera che più la ispira. Le adesioni saranno accettate fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara. Si consiglia comunque l’iscrizione on line sul sito della pro loco di Scilla. Si lavorerà su tele o cartoncino formato 35×50; 50×50. In seguito gli artisti che aderiranno all’iniziativa esporranno la loro opera nell’incantevole scenario del Castello di Ruffo di Calabria a Scilla.

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