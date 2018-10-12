Al via il consiglio comunale per ragazzi
Mercoledì 17 ottobre a Palazzo San Giorgio riparte l'esperienza dei giovani consiglieri tra gli 11 e i 13 anni
12 Ottobre 2018 - 14:33 | di Eva Curatola
Continua l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che darà avvio alla terza stagione il prossimo mercoledì 17 ottobre, alle ore 9:30, presso l’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.
Anche quest’anno tantissimi ragazzi, dagli 11 ai 13 anni, frequentanti le scuole secondarie di primo grado della Città di Reggio Calabria, avranno il compito di dare un contributo concreto e diretto alla promozione e alla salvaguardia della cultura della democrazia, della legalità e della partecipazione civile alla vita della comunità.
Durante la seduta si procederà alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno della convocazione:
- sintesi attività Consiglio Comunale dei Ragazzi 2018
- discussione delibera di Giunta n°220 del 28/09/2018, proposta dall’Assessore Anna Nucera
- Garante dell’Infanzia, ruolo e compiti
- interventi Dirigenti scolastici
- consegna attestati.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie