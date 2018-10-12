Continua l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che darà avvio alla terza stagione il prossimo mercoledì 17 ottobre, alle ore 9:30, presso l’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Anche quest’anno tantissimi ragazzi, dagli 11 ai 13 anni, frequentanti le scuole secondarie di primo grado della Città di Reggio Calabria, avranno il compito di dare un contributo concreto e diretto alla promozione e alla salvaguardia della cultura della democrazia, della legalità e della partecipazione civile alla vita della comunità.

Durante la seduta si procederà alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno della convocazione: