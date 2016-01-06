Al via il cineforum per i giovani ‘I volti dell’amore’

Da gennaio a maggio un percorso di film e laboratori per adolescenti e giovani sulle relazioni umane, l'affettività e le diverse identità di genere

In sintonia con la progettazione socio-educativa della Comunità Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile e con gli obiettivi di educazione alla cittadinanza e alla legalità dell’Istituto scolastico G. Ferraris, in collaborazione con il Circolo del Cinema C. Zavattini e l’Associazione di promozione sociale Esistiamo, nei prossimi mesi, verrà promosso a Reggio Calabria un Cineforum rivolto agli adolescenti ed ai giovani intitolato “I volti dell’amore”. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, viene sostenuta dall’Assessore comunale alle Politiche Giovanili, dal Dirigente Scolastico prof. F. Praticò e dalla Dirigenza del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata.

Nelle edizioni precedenti si è centrata l’attenzione sulle discriminazioni e l’inclusione sociale, quest’anno, attraverso lo strumento cinematografico, si intende fare incontrare i giovani reggini per riflettere insieme e confrontarsi sulle relazioni umane fondamentali “per vivere, amare e capirsi nelle diversità”. Il programma si articolerà infatti sull’affettività, la sessualità, la famiglia, con particolare attenzione alle diverse identità di genere ed alla relazione genitori-figli. Il percorso si terrà nell’Aula Magna del G. Ferraris, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, inizierà giovedì 7 gennaio e proseguirà fino a maggio. Ogni proiezione sarà integrata, a cura del Circolo Zavattini, dalla presentazione e discussione degli aspetti culturali ed artistici, come momento di educazione alla comunicazione audiovisiva. Ogni film, utilizzando il linguaggio della narrazione e delle storie rappresentate, sarà soprattutto un’occasione per conoscere le problematiche relative a “I volti dell’amore” sui quali successivamente si terrà un Laboratorio animato da un esperto della materia insieme all’esperto cinematografico.

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