Al via il Concorso per interpreti di Musica Leggera Italiana

“E’ un grande orgoglio poter proporre alla Calabria per l’ottava volta uno spettacolo di questo livello senza alcuno aiuto istituzionale e con un’organizzazione fatta interamente da giovani. L’amore per la musica e per la nostra terra è il motivo che ci spinge ogni anno a tentare di migliorarci”. E’ emozionata come ogni volta Cecilia Cesario alla vigilia del Concorso per Interpreti di Musica Leggera Italiana, l’evento targato La Voce Produzione che cerca nuove voci da lanciare nel panorama musicale nazionale attraverso un’appassionante gara che vede giovani talenti duettare con big della scena italiana. Anche per questa edizione, l’ottava, l’artista e prodruttrice cosentina ha annunciato che la location sarà quella del cineteatro Garden di Rende (Cs), dove il 29 maggio a partire dalle 21 saliranno sul palco big del calibro di Omar Pedrini, già leader dei Timoria; Nicky Nicolai, Premio Mia Martini e protagonista di diverse edizioni del Festiva di Sanremo; Giò di Tonno, eclettico artista protagonista anche in tv e a teatro oltre che vincitore di un Festival di Sanremo; Federica Camba, una delle autrici più apprezzate della scena nazionale con successi interpretati da Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Emma, Nek, Marco Masini, Gianni Morandi, Annalisa, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta e tanti altri; Barbara Eramo, voce rarissima e caleidoscopica artista impegnata nella scena indipendente romana; Marco Ferradini, storico cantautore di “Teorema” dalla carriera Greta Manuzzi, Salvatore Gabriel.

I finalisti in gara da tutta Italia

Come da tradizione i finalisti di quest’anno arrivano da tutta Italia: Noemi De Luca, Denise Presta, Raffaele Renda, Martina Infusino, Antonio Filice e Carlo Le Pera, Vincenzo Gatto, Anna Francesca Ripoli, Maria Carmen Mendolia, Vincenzo Leotta e Andrea Tortolano.

Presidenti di giuria d’eccezione con il jazzista di fama internazionale Stefano Di Battista e Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia già presente per i bootcam di selezione che un giorno prima dell’evento di Rende terrà le redini del concertone di Piazza Duomo a Milano, riconosciuto come uno degli eventi di musica live più importanti del Paese. A presentare la serata il riconfermato giovane Pier Roberto Pascuzzo e la bellissima Daniela Martani, ex gieffina nota al piccolo come la pasionaria simbolo delle proteste Alitalia. L’orchestra suonerà rigorosamente dal vivo accompagnando i duetti in gara e le esibizioni dei singoli artisti con arrangiamenti studiati per l’occasione; durante la serata anche un premio speciale che verrò conferito a Manuel Foresta, uno dei giovani più interessanti del panorama musicale italiano di questi ultimi anni. Rlb Radioattiva sarà la radio ufficiale dell’evento, Mmasciata.it media partner del concorso.