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Al via il FACE, il Festival dell’arte, della creatività e dell’ecocultura!

Undici giorni di arte totale al Parco Ecolandia di Arghillà: dal 2 al 12 agosto torna il FACE, festival dell'arte, della creatività e dell'ecocultura, giunto alla sesta edizione

01 Agosto 2015 - 10:40 | di Vincenzo Comi

Parco Ecolandia di Arghillà, sede del FACE Festival a Reggio Calabria

Un viaggio dentro la forma libera dell’arte totale, per immergersi nel flusso di ispirazione e di energia di chi ha il coraggio di mettersi in gioco, di non tacere. Undici giorni per sperimentare la libera circolazione di idee in movimento lanciate a diverse velocità per non spegnere il nostro pensiero.

Il FACE 2015, festival dell’arte, creatività ed ecocultura rilancia il messaggio forte e diretto rubato a De André in una notte di sogni concreti: “anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti”.

Direzione artistica e numeri della sesta edizione

Sotto la direzione artistica di Paolo Giosuè Genoese e Paolo Albanese, apre i battenti la sesta edizione dell’evento, erede degli altissimi numeri dei due appuntamenti di agosto e settembre 2014 che hanno visto impegnati più di 65 artisti in altrettante mostre, 24 concerti, conferenze e 12 workshop.

Il “non luogo” che si trasforma lentamente in “luogo” grazie ai continui stimoli culturali è sempre lo stesso – il parco Ecolandia di Arghillà – le date sempre quelle – dal 2 al 12 agosto -, con serate di punta il 2, 3, 6, 10 e 12, per un contenitore di eventi nato per diventare veicolo di aggregazione, discussione, confronto in piena sintonia con l’identità concettuale del parco.

Musica, arti visive, teatro e performance

Tutte le espressioni artistiche rispondono alla chiamata del FACE  – musica, arti visive, video art, teatro e performance – per creare un caleidoscopico mondo di bellezza, condivisione e ricerca comune in cui ogni artista è impegnato come in una staffetta, che ancora una volta si conferma unica per vivacità artistica, qualità e contenuti.

Per info su programma, artisti partecipanti e workshop visitare il sito www.facefestival.org

press@facefestival.org

v.comi_ / daniliconti@gmail.com_ 3492675254 / elmar e. marcianò_3661019145

Edizione 2015 del FACE, festival dell'arte, della creatività e dell'ecocultura, a Reggio Calabria

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