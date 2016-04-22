Al via il primo tour delle gemelle Chiara e Martina Scarpari
Le gemelle reggine Chiara e Martina partono da Corigliano Calabro con il primo tour ufficiale: sul palco una band di giovani musicisti calabresi, una showgirl e un cabarettista
22 Aprile 2016 - 17:12 | di Redazione
Partirà da Corigliano Calabro (CS), lunedì 25 aprile, alle 21, il primo tour ufficiale delle gemelle Chiara e Martina che, dopo il successo televisivo e la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2015, hanno debuttato a gennaio sul mercato discografico con l’album “Una Storia Importante” (edito dalla Zelda Music del M° Vince Tempera) e adesso si preparano a calcare le piazze e i teatri di tutta Italia con un tour che prende il nome proprio dalla loro prima raccolta di cover e inediti.
Il concerto in piazza San Francesco
Sul palco di piazza San Francesco le talentuose sorelle reggine canteranno per oltre due ore i brani che hanno accompagnato la loro giovane carriera, seguendo una emozionante scaletta ideata nei minimi particolari dal M° Christian Cosentino, inseparabile vocal coach e Direttore Artistico del tour.
Atteso a Corigliano anche l’esordio ufficiale della Chiara&Martina’s band, una formazione di giovani musicisti calabresi che accompagnerà le gemelle Scarpari in questa loro prima stagione di concerti e che sarà composta da Rocco Cannizzaro alle tastiere, Pierluigi Carbone alla batteria, Carmelo Morabito alla chitarra, Salvatore Bovalina al basso e dalle coriste Gessyca Grande e Noemi Rugolino.
Gli ospiti della serata
Alla showgirl Erica Cunsolo il compito di presentare questa prima assoluta che vedrà la partecipazione anche del noto cabarettista Paolo Martino, pronto ad intervallare le esibizioni musicali con i suoi esilaranti sketch.
«Siamo elettrizzate per questo debutto – affermano all’unisono Chiara e Martina – abbiamo affrontato tanti palchi impegnativi ma questa sarà la prima volta che avremo uno spettacolo tutto nostro, è veramente emozionante. Daremo sicuramente il massimo per cominciare alla grande questa nuova avventura. Siamo molto contente dell’intesa che si sta instaurando con i ragazzi della band, stiamo lavorando tanto insieme per trovare l’alchimia giusta. È una band di grandi professionisti nonostante siano anche loro molto giovani, siamo certe che arriveremo tutti pronti per il debutto di Corigliano».
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