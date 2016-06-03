Al via la campagna di disinfestazione: il calendario degli interventi
Dal 6 giugno interventi notturni contro zanzare e insetti volanti in tutte le ex circoscrizioni: date e orari zona per zona
03 Giugno 2016 - 18:38 | di Vincenzo Comi
Avrà inizio a partire da lunedì 6 giugno la campagna di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati che verrà eseguita in tutte le ex circoscrizioni cittadine.
Come si svolgeranno gli interventi
A seguito del completamento del trattamento antilarvale, si procederà a partire da lunedì con la campagna cittadina di disinfestazione contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi efficaci a bassi dosaggi e formulati senza solventi nocivi.
A darne notizia è l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti che ha diffuso il calendario degli interventi. La disinfestazione avrà luogo in orario notturno al fine di arrecare minori disagi all’utenza, e sarà preceduta da opportuna informazione alla cittadinanza per mezzo di cartelli informativi lungo le strade interessate.
Il calendario degli interventi
Di seguito il calendario degli interventi:
|ZONA
|DATA
|TURNO
|1
|CENTRO STORICO
|06/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|07/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|2
|TREMULINI
|08/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|09/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|3
|S.CATERINA
|10/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|12/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|4
|REGGIO CAMPI
|13/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|14/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|5
|SBARRE
|15/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|16/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|6
|GEBBIONE
|17/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|19/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|7
|MODENA
|20/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|21/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|8
|CATONA
|22/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|23/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|9
|GALLICO
|24/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|26/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|10
|ARCHI
|27/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|28/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|11
|ORTI’
|29/06/15
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|30/06/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|12
|CANNAVO’
|01/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|03/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|13
|RAVAGNESE
|04/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|05/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|14
|GALLINA
|06/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|07/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|15
|PELLARO
|08/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|10/07/16
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
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