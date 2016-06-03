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Al via la campagna di disinfestazione: il calendario degli interventi

Dal 6 giugno interventi notturni contro zanzare e insetti volanti in tutte le ex circoscrizioni: date e orari zona per zona

03 Giugno 2016 - 18:38 | di Vincenzo Comi

Disinfestazione a Reggio Calabria: intervento contro zanzare e insetti volanti

Avrà inizio a partire da lunedì 6 giugno la campagna di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati che verrà eseguita in tutte le ex circoscrizioni cittadine.

Come si svolgeranno gli interventi

A seguito del completamento del trattamento antilarvale, si procederà a partire da lunedì con la campagna cittadina di disinfestazione contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi efficaci a bassi dosaggi e formulati senza solventi nocivi.

A darne notizia è l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti che ha diffuso il calendario degli interventi. La disinfestazione avrà luogo in orario notturno al fine di arrecare minori disagi all’utenza, e sarà preceduta da opportuna informazione alla cittadinanza per mezzo di cartelli informativi lungo le strade interessate.

Il calendario degli interventi

Di seguito il calendario degli interventi:

  ZONA DATA TURNO
1 CENTRO STORICO 06/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    07/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
2 TREMULINI 08/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    09/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
3 S.CATERINA 10/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    12/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
4 REGGIO CAMPI 13/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    14/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
5 SBARRE 15/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    16/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
6 GEBBIONE 17/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    19/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
7 MODENA 20/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    21/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
8 CATONA 22/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    23/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
9 GALLICO 24/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    26/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
10 ARCHI 27/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    28/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
11 ORTI’ 29/06/15 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    30/06/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
12 CANNAVO’ 01/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    03/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
13 RAVAGNESE 04/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    05/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
14 GALLINA 06/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    07/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
15 PELLARO 08/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    10/07/16 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00

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