Al via la campagna di disinfestazione: il calendario degli interventi

Dal 6 giugno interventi notturni contro zanzare e insetti volanti in tutte le ex circoscrizioni: date e orari zona per zona

Avrà inizio a partire da lunedì 6 giugno la campagna di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati che verrà eseguita in tutte le ex circoscrizioni cittadine.

Come si svolgeranno gli interventi

A seguito del completamento del trattamento antilarvale, si procederà a partire da lunedì con la campagna cittadina di disinfestazione contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi efficaci a bassi dosaggi e formulati senza solventi nocivi.

A darne notizia è l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti che ha diffuso il calendario degli interventi. La disinfestazione avrà luogo in orario notturno al fine di arrecare minori disagi all’utenza, e sarà preceduta da opportuna informazione alla cittadinanza per mezzo di cartelli informativi lungo le strade interessate.

Il calendario degli interventi

Di seguito il calendario degli interventi: