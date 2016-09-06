Al via la decima edizione del premio simpatia della Calabria

Giunge alla decima edizione il “Premio Simpatia della Calabria – La Calabria nel cuore” organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

Partendo dalla propria sede, nel quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria, nei locali della stazione ferroviaria, un elegante loft su due piani adottato e curato da tempo per quel che riguarda la manutenzione, pulizia e gestione e trasformato da luogo degradato ad una delle più rappresentative roccaforti culturali della città e della Regione Calabria.

L’associazione e i premiati delle scorse edizioni

L’Associazione, organizzatrice dell’Evento durante il quale vengono insigniti illustri personaggi calabresi, o di origine, che onorano con le loro attività la terra di Calabria ha, nel corso degli anni, premiato personaggi del calibro di nazionale ed internazionale nel mondo dello sport, spettacolo e delle professioni come Simone Perrotta, Gennaro Gattuso, Tonino Raffa, Otello Profazio, Mimmo Cavallaro, Alfredo Pedullà, Mary Cacciola, gli imprenditori Pippo Callipo, Nuccio Caffo e Domenico Menniti (Harmont & Blaine), ed illustri scienziati come il dottor Scopelliti, la dott.ssa Evoli e la dottoressa Capparelli.

Per la Decima Edizione del Premio verranno insigniti: Michele Affidato, maestro orafo, Sandra Savaglio, astrofisica, Massimo Laganà, giornalista, Regina Catrambone, presidente M.O.A.S., Peppe Voltarelli, musicista, Giada Diano, scrittrice, Vincenzo Montemurro, cardiologo, Giovanni Verduci, ex vicepresidente Provincia Reggio C.

La serata a Piazza Castello con Otello Profazio

La serata continuerà a Piazza Castello con la “Penultima Sagra del Cantastorie”, giunta alla trentesima edizione, guidata dal Testimonial della Premio, il Mastro Cantaturi Otello Profazio,

da poco nominato vincitore della Targa Tenco 2016 e reduce dal successo del Festival di Cupertino, tributo a Matteo Salvatore, durante il quale si è esibito con Vinicio Capossela.

Insieme a lui, si esibiranno altri ospiti, come Peppe Voltarelli, venuti per dedicargli un omaggio artistico.

Presentano la Kermesse Marco Mauro, reduce dalla conduzione con successo del Kaulonia Tarantella Festival e Francesca Russo, volto di Video Calabria.