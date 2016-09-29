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Al via la Biennale Area Metropolitana dello Stretto 2016

Prima edizione del concorso pittorico per artisti di Reggio Calabria e Messina con opere ispirate alla civiltà spagnola e ispano-americana

29 Settembre 2016 - 16:42 | di Redazione

Concorso pittorico B.A.M.S. 2016, Biennale Area Metropolitana dello Stretto

Prima edizione del concorso pittorico denominata Biennale Area Metropolitana dello Stretto 2016- B.A.M.S. 2016 promossa dall” Associazione culturale Calabria -Spagna in collaborazione con il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”L’intento è quello di raggruppare artisti dell’area dello Stretto, residenti nelle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina e che abbiano compiuto 18 anni entro la data di scadenza del concorso.

Il soggetto delle opere deve ispirarsi ad argomenti attinenti la civiltà spagnola e/o hispano americana.

Iscrizione entro il 31 Dicembre- presentazione delle opere entro il 31 gennaio.

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