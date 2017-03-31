Al via la finale play off. Vis contro Lamezia per difendere il titolo

Un girone di ritorno fatto di soli successi. Una fase a orologio autoritaria e convincente. Una semifinale play off giocata contro pronostico e vinta meritatamente sul campo, con ampio scarto in gara-3. Sono i numeri a parlare in modo inequivocabile e a dire che la Vis Reggio Calabria, a partire da domani, potrà difendere il titolo di campione regionale contro il Basketball Lamezia nell’atto conclusivo di C silver Calabria.

Lamezia favorita, la Vis senza pronostico

A differenza dell’anno scorso, però, i ragazzi del presidente Di Bernardo non avranno dalla loro i favori del pronostico. I lametini di coach Ortenzi per budget, profondità di roster, andamento della stagione e fattore campo, sono i logici favoriti alla vittoria finale del campionato. Non per questo però Tramontana e compagni sono disposti a fare da vittime sacrificali. Tutt’altro.

La Vis è pronta a giocarsela a viso aperto, senza lasciare nulla d’intentato, come conferma anche il play dei reggini Riccardo Rizzieri: “Non partiamo certamente favoriti, ma io e i miei compagni ci alleniamo da un anno intero per giocare partite come queste e, di conseguenza, non v’è dubbio che daremo il massimo, senza dare eccessivo peso al valore dell’avversario, per quanto forte sia. Lamezia in casa è un rullo compressore. Anche il Val Gallico, che è stata la squadra che li ha messi maggiormente in difficoltà quest’anno, battendoli ben due volte, al PalaSparti ha sofferto il ritmo imposto da Monier e compagni. Il nostro obiettivo per gara-1 è rimanere in partita fino alla fine limitando le giocate dei vari Monier, Stanionis e Rubino, quest’ultimo vero fattore nei loro parziali decisivi”.

Palla a due al PalaSparti di Lamezia

Palla a due domani 1 aprile, ore 20.30, al PalaSparti di Lamezia.

Arbitrerà la coppia cosentina composta da Francesco Micino e Giorgio Raffaele Loccisano.