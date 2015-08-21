Al via la maratona di cinema ‘Effetto notte’

“Effetto notte”: è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Circolo del cinema “Cesare Zavattini”. Due “maratone di cinema”, il 21 ed il 29 agosto, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio in Piazza Italia: tre film per ogni serata – proiettati in sequenza a partire dalle 23 (ingresso libero) ed intervallati da brevi pause – per aprire una finestra sul cinema, riflettere sulla sua capacità di sostituire i sogni, crearne di nuovi e raccontarli con le storie. I film della prima rassegna notturna, programmata per venerdì 21 agosto ed intitolata “L’arrivo del treno”, sviluppano, appunto, tutto il racconto sul treno, set cinematografico d’eccellenza, vocazione del viaggio esistenziale. Si parte alle 23 con “Cafè Express”, di Nanni Loy, con Nino Manfredi, per proseguire all’una con “A 30 secondi dalla fine”, di Andrej Končalovskij, per finire, alle 3, con “La stazione”, di e con Sergio Rubini. I film della seconda rassegna, “Tutto in una notte”, programmata per sabato 29 agosto, svolgendosi tutti nel breve volgere del tempo notturno, diventano suggestivo specchio per lo spettatore, che sulla propria sedia vivrà lo stesso tempo delle storie proiettate. Si inizierà alle 23 con “Fuori orario”, di Martin Scorsese; seguirà, all’una, “I guerrieri della notte”, di Walter Hill, e alle 3 “American Graffiti”, di George Lucas.

Di seguito il programma.

Venerdì 21 agosto: L’arrivo del treno

VENERDÌ 21 AGOSTO 2015

L’ARRIVO DEL TRENO ore 23.00

CAFÈ EXPRESS di Nanni Loy (100’) Il difficile viaggio di un venditore di caffè che diventa metafora della lotta per la vita. ore 01.00 A 30

SECONDI DALLA FINE di Andrej Končalovskij (111’) Nel microcosmo di un demoniaco treno senza guidatore, lanciato in una folle corsa tra le nevi dell’Alaska, inizia e termina l’avventura di due evasi. ore 03.00

LA STAZIONE di Sergio Rubini (92’) La stazione è solitaria come il timido giovanotto che la presidia, ma il mondo esterno lo raggiungerà fin nel suo fortino isolato, costringendolo a confrontarsi con se stesso.

Sabato 29 agosto: Tutto in una notte

SABATO 29 AGOSTO 2015

TUTTO IN UNA NOTTE ore 23.00

FUORI ORARIO di Martin Scorsese (96’) Geniale commedia e incubo kafkiano, simbolo della notte come luogo di ogni possibilità e deviazione narrativa. ore 01.00

I GUERRIERI DELLA NOTTE di Walter Hill (93’) Un film carico di romanticismo e di una sottesa violenza mai esplosa, in cui il mito americano della frontiera si fonde con la frenesia urbana. ore 03.00

AMERICAN GRAFFITI di George Lucas (110’) In una notte scintillante della provincia americana, la malinconica ricerca della felicità di quattro giovani all’alba si trasformerà in paura per il futuro.

INGRESSO LIBERO.