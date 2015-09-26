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Al via la Notte bianca dello Sport, Sport è Legalità. Molto ricco il programma di oggi

Dopo l'avvio allo stadio Granillo, il sabato è tutto in città: dal mini tennis al rugby, dal basket al tiro con l'arco

26 Settembre 2015 - 12:21 | di Vincenzo Comi

Notte bianca dello sport a Reggio Calabria, giornata del 26 settembre

Ha preso il via ieri, con ben tre appuntamenti ospitati dallo stadio “Oreste Granillo”, la “Notte Bianca dello Sport – Lo sport è legalità”. Un evento di caratura nazionale promosso, in riva allo Stretto, dal Coni Calabria, dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. L’evento si configura come una vera e propria festa di aggregazione sociale, ma anche un momento di confronto e riflessione sull’attualità del settore nel reggino.

Dopo la giornata inaugurale con il momento clou rappresentato dall’amichevole tra una rappresentativa dell’Associazione Italiana Calciatori in sfida contro i politici e gli amministratori di Reggio Calabria, il pomeriggio di oggi (26 settembre) si aprirà alle 16 alla ‘Luna Ribelle’ con il mini tennis per proseguire alle 16 e 30 al Lido Net1 con un’esibizione di rugby.

Il programma di sabato 26 settembre

Dalla mattina (alle 9) pineta Zerbi sarà animanta dall’evento ‘Sport, Animali e Cittadinanza’, mentre alle 17 in piazza San Giorgio al Corso ci sarà l’attività motoria per i piccoli da 0 a 24 mesi.

Focus sul basket alla palestra Ibico dove dalle 15 si terranno un’esibizione di basket in carrozzina, gare di mini basket e ‘basket no stop’.

La parte collinare della città vedrà il “I° Trofeo Reggio a Colori” di calcio a 5 alle 15 al PalaCsi di Gallina e la pallamano dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

Ancora mini basket dalle 15 alla palestra Boccioni mentre allo stesso orario sul lungomare si terrà la maratona a “6 zampe”.

Gli appuntamenti in piazza San Giorgio al Corso

A partire dalle 16, fino alle 21, a piazza San Giorgio al Corso ci sarà il Tiro Arco istintivo in abiti storici, e nella stessa fascia oraria, il tiro con l’arco sarà anche a piazza Indipendenza. Dalle 20 a mezzonotte balli di gruppo a piazza Castello, per la danza sportiva invece dalle 18 ci si ritroverà all’arena Ciccio Franco.

Bike da ‘Spinning Ride Groupcycling’ alle 18 sul Lungomare. Qui e sul corso Garibaldi alle 17 e 30 ci sarà il flash mob delle scuole di danza. Per una simulazione della vela basta recarsi alle 15 a piazza San Giorgio. Alle 16 in piazza della Pace (Zona Stadio) tornei basket e pallavolo. Contemporaneamente tra il Corso e il Lungomare pattinatori in costume.

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