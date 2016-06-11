Al via la quarta edizione della Festa delle Ciliegie

Tutto pronto a Roseto Capo Spulico per la IV edizione della Festa delle Ciliegie De.Co. Il centro storico della Città delle Rose…e delle Ciliegie si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più gustosi e attesi dell’anno: la ormai tradizionale Festa delle Ciliegie, che quest’anno spegne le sue prime quattro candeline, rappresenta il momento centrale per la valorizzazione e la promozione di questo frutto delizioso.

Dalla De.Co. all’obiettivo del marchio IGP

Un percorso iniziato nel Settembre 2012 con il riconoscimento della Denominazione Comunale, in continua evoluzione, con l’adesione alla Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, e che oggi punta prepotentemente all’ottenimento del prestigioso marchio I.G.P., “ciliegina sulla torta” di questo frutto dalle eccezionali proprietà gustative ed organolettiche.

“Le Ciliegie De.Co di Roseto…produzione e commercializzazione di un’eccellenza fascinosa e poliedrica”, sarà questo il leit motive di questa quarta edizione della Festa delle Ciliegie, che avrà inizio Sabato 11 Giugno alle ore 17.30, nel Centro Storico, con un interessante dibattito che vedrà coinvolti, nell’atrio del Castrum Roseti, il Sindaco Rosanna Mazzia e l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Roseto, Giuseppe Nigro, l’esperto di Marketing Territoriale, Gianfranco Cimbalo, la conduttrice televisiva ed esperta di agro-alimentare regionale, Anna Aloi, e il Presidente della Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, Carlo Conticchio. A seguire l’apertura degli stands gastronomici e la musica del gruppo folcloristico Miromagnum.

Domenica 12 giugno: musica e show cooking

La festa continua Domenica 12 Giugno alle 18.00, sempre nel Centro Storico, con l’esibizione della Street Band Quattro per Quattro, e lo Show Cooking di Anna Aloi, conduttrice del programma televisivo “A casa tua”, in onda dal Lunedì al Sabato su LaC, canale 19 del Digitale Terrestre, la quale presenterà una ricetta a base di Ciliegie di Roseto, elaborata dallo Chef Luigi Ferraro e realizzata dagli chef Giordano De Stefano e Rocco Gerundino.