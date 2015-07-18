Al via la seconda selezione del Festival Facce da bronzi

Dopo il successo della prima selezione al Cab41 di Torino, la carovana del Festival “Facce da Bronzi” giunto alla sua terza edizione, si sposta in Calabria per proseguire le selezioni ed incoronare il comico di quest’anno. Tante le novità per il format prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria, del Comune reggino e di quello di Melito Porto Salvo e Palmi che vedrà sul palco giovani professionisti del cabaret, della musica e della danza. Il cast, interamente rinnovato, punta su ospiti d’eccezione provenienti dai più noti programmi televisivi nazionali e sui ritmi veloci ma intensi che catapulteranno il pubblico in un vero e proprio “set” della comicità. A sfidarsi a colpi di battute per aggiudicarsi un posto nella finale del 23 agosto, nella seconda tappa a Palmi, il Duo spalla (Marco Reggiani e Armando Iodice) da Salerno e Napoli, Aldo Zumbo alias Jo Kattolo da Reggio Calabria, Michele Ventriglia da Napoli, Marco Mittica da Canolo, i Cab-Nati (Giovanni Puglisi e Alba la Rosa) da Catania, i Bruttos (Rosario Alagna, Damiano Terzo, Piero Salerno) da Palermo, Vincenzo Palazzo da Formia (Latina) Maurizio della Villa da Bari, Francesco Mormile da Napoli.

Direttamente dal noto programma televisivo Zelig, a sostenere gli aspiranti comici, il travolgente Fausto Solidoro con i suoi personaggi strampalati da Mario De Janeiro al grillino dalle idee poco chiare. La conduzione della serata di Palmi è affidata al duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) affiancati dalla bella Simona Ambusto. Tutti i dettagli della kermesse saranno presentati lunedì 20 luglio 2015 alle ore 11,00 presso la sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria alla presenza del direttore artistico della manifestazione Giuseppe Mazzacuva, del vice presidente dell’associazione “Calabria dietro le quinte” Isabella Palamara, del presidente del consiglio provinciale Antonio Eroi, del vice sindaco Saverio Anghelone, del vicesindaco di Palmi Giuseppe Saletta, dell’assessore al turismo e spettacolo del comune di Melito Porto Salvo Patrizia Crea e del duo comico “I non ti regoli”. Il festival “Facce da Bronzi” al quale parteciperanno 28 comici provenienti da tutte le regioni italiane, quest’anno farà tappa il 25 luglio Piazza Amendola a Palmi, il 22 agosto Melito Porto Salvo sul Lungomare dei Mille e il 23 agosto, giorno della finale, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Altri dettagli sul sito ufficiale: www.festivalfaccedabronzi.it