Al via la serie B femminile: il Ct Polimeni punta a far bene

La scorsa stagione la prima storica promozione in serie B al termine di un play off dominato contro il Ct Firenze. Quest’anno le ragazze del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” si presentano ai nastri di partenza del campionato affiliati Fit con rinnovate ambizioni e tanta voglia di stupire. La squadra allestita dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli ha tutte le carte in regola per essere protagonista e giocarsela con le altre compagini nazionali.

La squadra e l’arrivo di Lisa Sabino

Alle confermate Lara Meccico (2.4), Irene Lavino (2.7), Anna Maria Mangano (3.4), Livia Turiano (4.4) e Consuelo Costantino (4.6), si è aggiunta l’italo/svizzera Lisa Sabino (2.1 ed attualmente n°437 del ranking Wta), fresca vincitrice (in finale proprio contro la Meccico) del torneo open di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia svoltosi a Mendicino.

Lara Meccico e Irene Lavino, grandissime protagoniste della promozione in serie B nel 2015, sono cariche in vista dell’imminente inizio della competizione. “Il nostro obiettivo è far bene – afferma la Meccico (anch’essa come la Sabino ha già strappato il pass per il torneo finale di pre-qualificazioni al Foro Italico imponendosi al Ct Montekatira di San Gregorio). Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo dimostrarlo sul campo”.

Le fa eco Irene Lavino: “Come sempre cercheremo di dare il massimo in questa manifestazione. Le avversarie sono molto forti, ma se giocheremo come sappiamo sono certa che non sfigureremo”. Moderatamente fiducioso è anche il direttore tecnico del Circolo, il maestro Nunzio Di Pietro: “Con l’ingaggio della Sabino proveremo a toglierci qualche soddisfazione, anche se siamo consapevoli che ci sarà da lottare partita dopo partita, visto l’alto livello di competitività delle squadre avversarie”.

Il girone della serie B e il debutto in casa

Alla serie B femminile partecipano 28 squadre divise in quattro gironi da sette, che si contenderanno i soli quattro posti disponibili per la serie A. Il Ct Polimeni è stato inserito nel girone 1 insieme a Ct Ostuni, Ct Siena, Tc 2002 Benevento, Tc Bonacossa Milano, Ct Marino Casalboni di Sant’Arcangelo di Romagna e Ct Eur Roma.

Le ragazze del presidente Postorino esordiranno in casa domenica prossima (3 aprile) contro il Ct Ostuni.