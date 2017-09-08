“Si è aperta ufficialmente con uno stage dedicato al settore giovanile la stagione agonistica 2017-2018 della Polisp. Galaxy. Alla guida dei tecnici societari Michele D’Amico e Giuseppe Neri, coadiuvati dagli sparring Luca Migliardi, Daniele Rizzo e Pasquale Tortorella, sono stati convocati i ragazzi Gabriel e Rafael Gangemi, Simone Imbalzano e Pasquale Amodeo. Allo stage hanno partecipato anche i ragazzi del settore giovanile della Società Casper di Reggio. Agli ordini del preparatore atletico Demetrio Creaco, la mattinata è stata dedicata alla cura della preparazione fisica mentre nel pomeriggio è stata fatta attività ai tavoli con schemi di gioco e tecniche ripetute di diritto, rovescio, top-spin e servizi.

Le squadre della prossima stagione agonistica

Al termine, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale della Federazione Pino Petralia, del Presidente della Società Massimo Mittiga e del suo Vice Antonello Tortorella, sono stati presentati gli organici delle squadre che prenderanno parte alla prossima stagione agonistica. In serie C, campionato che inizierà il prossimo 30 settembre, la Polisp. Galaxy schiererà il nuovo acquisto Daniele Rizzo, siciliano di Catania, 2^ ctg e nr. 120 d’Italia, Michele D’Amico e Luca Migliardi 3^ ctg rispettivamente 191 e 300 delle classifiche nazionali.

In C2 l’organico sarà composto da Andrea Migliardi, Fabio La Cava, Emilio Pellegrino, Angelo Scordino e Santino Migliardi, mentre in serie D verrà schierata la squadra dei ragazzi del settore giovanile diretti dal maestro Carmelo Romeo. Grandi sono le aspettative per la squadra di serie C che, con l’ingaggio del siciliano Daniele Rizzo, si candida per la promozione diretta in serie B.

Il settore giovanile

Molto si punta anche sul settore giovanile. In particolare su Pasquale Amodeo che nel recente torneo Open svoltosi a Ricadi, si è ben distinto arrivando fino ai quarti di finale dove è stato sconfitto dal vincitore del Torneo.

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