Al via la terza edizione della rassegna ‘Calabria D’Autore’

Dal 25 ottobre al 27 dicembre la rassegna Calabria d'Autore torna a Reggio Calabria con dibattiti, presentazioni di libri e racconti di viaggio alla Stazione di Santa Caterina

Nei locali della Stazione di Santa Caterina a Reggio Calabria, sede dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”, prende il via la terza edizione della rassegna “Calabria d’Autore” .

Domenica 25 Ottobre è previsto l’evento “L’ Agorazein: la necessità del confronto e dell’incontro” :saranno ospiti il giornalista Aldo Varano, il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, lo scrittore Carlo Menga, lo scrittore Pietro Cutrupi, presenta Marco Mauro con la regia di Marco Strati.

Conversano con gli ospiti Antonio Calabrò e Daniela Mazzeo

Di seguito il programma della sessione autunnale:

25 ottobre: “ Agorazein”. I Dibattiti di “Calabria d’Autore”

1 Novembre: “Il Raccontalibri” presenta “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Un nuovo modo di raccontare i classici

6 Novembre: “Una stanza per il poeta” a cura di Carlo Menga e Daniela Scuncia. Incontro con Cinzia Messina

13 Novembre: Presentazione del libro di Gioacchino Criaco “Il saltozoppo”. Conversazione con l’autore

20 Novembre: Presentazione del libro “Roma d’Autore” di Massimo Laganà e altri. Conversazione con l’autore

27 Novembre: “Il viaggiator cortese- racconti di viaggio sulle vie dell’Oriente” di Pietro Cutrupi: la Siria

4 Dicembre: “Una stanza per il poeta”, incontro con Carmelo Loddo

11 Dicembre: “Il viaggiator cortese”: l’Egitto

18 Dicembre: Presentazione del libro “Chiudi e vai” di Antonio Calabrò

27 Dicembre: Presentazione del libro “Trasportista per caso” di Antonio Restuccia a seguire festa di fine anno