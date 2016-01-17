Al via la V Edizione della Notte dello Chef Afro-Solidale

Anche quest’anno Reggio Calabria vivrà una notte di solidarietà e cooperazione, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

La quinta edizione della manifestazione

Giunge alla V Edizione la manifestazione “Notte dello Chef Afro-Solidale”, concorso amichevole di alta cucina a scopo benefico, organizzata dall’Associazione Destino Benin, ONG internazionale attiva in Italia dal 2010 e impegnata negli ambiti della cooperazione internazionale con i paesi africani e dell’integrazione dei cittadini italiani e stranieri, ospitata dallo Chef Patron de L’A Gourmet- L’Academia, Filippo Cogliandro, nel novero delle attività associative ascritte alla rete APICE per il No Hate Speech Movement del Consiglio d’Europa, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria.

Durante le quattro edizioni precedenti ha goduto della partecipazione di Chef e Pasticceri reggini di altissimo livello ed è stato possibile sostenere il Progetto di Borse di Studio “Il mio Futuro nello Zaino”, per la scolarizzazione primaria di bambini e bambine del Benin e il Progetto “CheForAfrica”, per l’integrazione di giovani africani in Italia.

Dove si svolge e le portate in gara

Anche quest’anno il concorso si terrà in centro città, presso “L’A Gourmet L’Accademia”, il 18 Gennaio p.v. a partire dalle ore 20:00, con la partecipazione, tra gli altri, degli artisti della compagnia “Don Cosciotti Senza Mancia” , la danzatrice Mariposa e il duo jazz Antonio Barresi&Roberto Macheda.

Avremo 9 portate in gara, preparate dagli Chef e Pasticceri di La Lanterna, È Hotel, Hotel Excelsior, La Campagnola, El Chiringuito, La Cascina Calypso, L’A Gourmet, Cesare, La Mimosa: saranno presentate delle creazioni inedite, a base di prodotti del territorio e che nella presentazione e nel nome siano relazionate con i concetti di solidarietà, cooperazione, immigrazione; la platea di assaggiatori presenti in sala voterà i piatti, che insieme comporranno una cena gourmet, decretando lo Chef Afro-solidale dell’anno e sarà allietati da intermezzi artistici, momenti informativi riguardanti l’Associazione e i suoi progetti e testimonianze di buone pratiche nell’ambito dell’immigrazione a Reggio Calabria.

A cosa sarà destinato il ricavato

Il ricavato sarà dedicato al rinnovo delle Borse di Studio “Il mio futuro nello zaino” e a “CheForAfrica”,programma di Destino Benin per l’integrazione di giovani africani, attraverso l’inserimento professionale in ambito gastronomico e l’inclusione sociale grazie alle attività portate avanti assieme all’Associazione. Tra gli Chef in gara avremo infatti i primi due ragazzi inseriti nel Programma, Abdou e Salihu, che stanno svolgendo un apprendistato professionalizzante presso L’A Gourmet-L’Accademia e Reda, apprendista presso la Cascina Calypso.

La manifestazione è sponsorizzata dall’Azienda Vinicola Tramontana e dall’Area di Servizio Q8 dei Fratelli Cogliandro. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, prenotando un biglietto dell’Assaggiatore per la notte più afro-solidale dell’anno!