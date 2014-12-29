Al via la VI edizione della Crespellata della Contrada S.Elia di Lazzaro

Lunedì 29 dicembre 2014, si terrà la VI edizione della Crespellata della Contrada S.Elia di Lazzaro (RC). Un’occasione per festeggiare assieme ciò che anno dopo anno si conferma per tradizione accoglienza e spirito di festa un evento imperdibile. Il programma ha inizio alle ore 19.30 con l’assaggio delle crespelle dalle ore 19.00, preparate secondo l’antica tradizione che prevede rigorosamente che l’impasto sia fatto a mano. La serata prosegue inoltre, alle ore 22.00, con la degustazione di maccheroni conditi con musica tradizionale e buon vino. Alle ore 23.00, si concluderà tutto con lo scambio degli auguri. La contrada S. Elia di Lazzaro è al Km 19.7 della SS 106.

Programma:Ore 18.30 “Ciarameddata e canti natalizi” davanti al presepe, a cura dei suonatori localiOre 19.30 Inizio Degustazione Crespelle e musica tradizionaleOre 21.00 Sonu a balluOre 22.00 MaccheronataOre 23.00 Scambio auguri e saluti