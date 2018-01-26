Selezioni al via per la 24ª edizione del premio dedicato a Mimì, con audizioni in Italia e all'estero e tre sezioni in gara

Partite le selezioni per la 24^ edizione del Premio Mia Martini, alla ricerca di future stelle, nel nome e nel ricordo della grande Mimì.

Tante le audizioni che si terranno in Italia e all’estero per selezionare gli aspiranti concorrenti all’attesissima edizione 2018. Saranno coinvolte tantissime nazioni quali, Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Malta, Russia, Irlanda, Bulgaria, Romania, Ukrania, Bielorussia, Kazakistan.

Ancora una volta la fulgida stella di Mia Martini si accende per illuminare la strada di tanti giovani talenti.

Il regolamento, le date e le località che ospiteranno le audizioni sono consultabili sul sito del premio: www.premiomiamartini.it

Le sezioni del premio sono tre:

Nuove Proposte (14/45 anni);

Una Voce per Mimì (04/13 anni);

Etnosong (riservato alla musica etnica Italiana).

Commissione artistica, ospiti e novità

Sarà un’altra edizione ricca di momenti esaltanti ed importanti per il futuro artistico dei partecipanti del premio. Anche quest’anno, una commissione artistica di prestigio presieduta da Franco Fasano (Direttore Artistico), sarà presente durante le fasi delle selezioni e aiuterà i giovani artisti a crescere professionalmente. Un evento che, attraverso i vari momenti, promuove e porta a conoscere al grande pubblico i nuovi talenti. I partecipanti vivranno esperienze formative con grandi artisti e addetti al settore del panorama musicale Italiano. TV, radio e mezzi di informazione seguiranno la kermesse attraverso le proprie trasmissioni e racconteranno i sogni delle future stelle.

Come nelle passate edizioni tanti saranno gli ospiti che saliranno sul prestigioso palco del Premio Mia Martini di Bagnara Calabra, città natia della grande Mia.

“Anche per questa edizione ci saranno delle novità e delle piacevole sorprese” assicura il regista Nino Romeo, che da ben 24 anni dirige la complessa macchina organizzativa della manifestazione, patrocinata dalla Comunità Europea, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra. Per informazioni rivolgersi all’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra organizzatrice del premio, inviando un email a info@premiomiamartini.it.

Adesso tocca a te, in palio il tuo sogno!

Fonte: Ufficio stampa Premio Mia Martini