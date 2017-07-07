Al via l’Estate 2017 del Calajunco Art & Beach Club

Dopo una lunga attesa, il Calajunco Art & Beach Club inaugura la sua Estate 2017.

Quest’anno, come i precedenti, il Calajunco regalerà emozioni su emozioni, offrendo la miglior musica ed eventi fuori dagli schemi che faranno da colonna sonora ai momenti più belli della nostra estate.

Lo stabilimento sul più bel km d’Italia

La cornice è sempre la stessa, quella dell’elegante stabilimento balneare di Reggio Calabria situato sul più bel km d’Italia. Il Calajunco è il posto in cui si coniuga il piacere di un luogo di relax, all’atmosfera raffinata. Il Lido offre inoltre la possibilità di vivere il divertimento a centro città, immersi tra paesaggi e bellezze da togliere il fiato.

Una location unica nel suo genere a pochi passi dal mare dove è possibile ballare sotto le stelle. Un “teatro” imperdibile per il divertimento estivo, dove a far da protagonista quest’estate non sarà solamente la musica, ma anche l’arte e lo spettacolo. Il Calajunco offre ai clienti un’esperienza estiva a 360° gradi, piena di serate che coprono l’intera settimana, e lettini, ombrelloni maxi e cocktail che non aspettano altro che essere apprezzati.

Al Calajunco Art & Beach Club si prospetta un’estate da non dimenticare.

“Non possiamo nascondervi che siamo davvero emozionati: tutti i nostri sforzi per arrivare a questo punto, l’opening della nostra estate! Non vediamo l’ora di vedervi felici, ballare, ridere e scherzare; perchè non importa quanto aspetti, importa cosa aspetti”

Queste le parole dell’organizzazione targata Calajunco. E l’attesa per la stagione estiva è ormai giunta al termine. L’opening è previsto infatti per questa sera, venerdì 7 Luglio alle ore 23:00. A movimentare la serata il Dj Enzo Romeo e Claudio Miccichè che con le loro abilità daranno il via ad un’estate tutta da scoprire.