Dalla zona Rhegium, che comprende i Leo Club delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, arriva un’iniziativa di solidarietà molto particolare: il cosiddetto “gelato solidale”. Quest’iniziativa, già attuata in altre parti d’Italia in varie forme (è celebre il “caffè sospeso” di Napoli), consiste nel pagare a un gelataio un numero a piacere di gelati che quest’ultimo lascerà “in sospeso” in attesa (in base alla sua sensibilità e al rapporto con la clientela) di poterli poi dare, gratuitamente, a tutti quei bambini provenienti da famiglie bisognose che possono avere difficoltà economica anche nel semplice acquisto di un gelato.

Discrezione e passaparola: lo spirito dell’iniziativa

Il tutto avviene in maniera discreta e anonima, nel rispetto delle persone coinvolte; l’intenzione è di incentivare i cittadini a fare altrettanto, questo grazie all’assoluta semplicità dell’iniziativa stessa e all’effetto passaparola così ottenuto. Sono stati due i Leo Club di zona Rhegium, area presieduta da Rosario Milicia, ad aderire al service: il Leo Club Polistena “Brutium”, in collaborazione col bar De Raco di Cittanova (RC) il cui proprietario si è dimostrato molto disponibile e aperto all’iniziativa, e il Leo Club Villa San Giovanni “Cenide”, che ha donato gelati a una casa di riposo per allietare i pazienti. Con il mutare del meteo in virtù dell’imminente cambio di stagione, l’attenzione si sposterà su bevande e altre pietanze calde. Inoltre, si auspica che a breve saranno tanti i club della zona Rhegium ad aderire all’iniziativa, e che l’iniziativa stessa si possa esportare anche nelle altre aree calabresi.

Il Presidente del Leo Club “Cenide”, Claudia Giordano, ha espresso soddisfazione per l’impatto positivo del service svolto dal club: “la nostra associazione ha un unico obiettivo, quello di servire la comunità: lo facciamo in tanti modi diversi e questa volta lo abbiamo fatto accogliendo una proposta del nostro presidente di zona e realizzando qualcosa di diverso. Il club di Villa San Giovanni “Cenide” ha infatti aderito alla iniziativa “gelato solidale” con entusiasmo, offrendo alle persone anziane di una casa di riposo del nostro territorio dei gelati. Abbiamo avuto così noi la grande possibilità di conoscere una nuova realtà, non a tutti nota, e di gioire per il sorriso sui volti di queste persone al nostro arrivo.”

Le parole di Rocco Salvatore Auddino

Non ha esitato a dire la propria Rocco Salvatore Auddino, Presidente del Club “Brutium” di Polistena: “per me è stato un grande onore aver potuto partecipare insieme al mio club a questa iniziativa. Abbiamo subito accolto la proposta del nostro presidente di zona, per la semplicità con la quale poteva essere attuata e per la sua natura. Per noi il compito maggiore è portare un sorriso dove c’è bisogno, e sappiamo che dove c’è bisogno c’è un Leo. Noi siamo tutti coesi nella volontà di creare benessere, nel nostro piccolo.”