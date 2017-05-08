Al via lo scouting di idee del Contamination Lab dell’Università Mediterranea

In occasione della prossima StartCup Calabria 2017, la business plan competition per selezionare idee d’impresa innovative di studenti, laureati, ricercatori, docenti e neo-imprenditori, il Contamination Lab di Reggio Calabria organizza un tour di 3 giorni tra i Dipartimenti dell’Università Mediterranea.

A metà tra un laboratorio universitario e un incubatore d’impresa, il Contamination Lab di Reggio Calabria aiuterà studenti, neolaureati e dottorandi nello sviluppo di nuove idee progettuali al fine di favorire la nascita di nuove imprese già durante il percorso di studi universitari.

Lo scouting vedrà il posizionamento di un gazebo dalle ore 10 alle ore 16 i giorni 9 maggio presso Ingegneria nella zona adiacente alla caffetteria, il 10 maggio all’ingresso del Dipartimento di Agraria e l’11 maggio presso la Cittadella Universitaria, con l’obiettivo di raccogliere idee innovative da candidare alla Competizione tra Università.

In seguito, i migliori progetti d’impresa, parteciperanno al “Clab weekend”, ovvero una startup school di tre giorni che si svolgerà dal 2 al 4 giugno.

Obiettivo del Clab Weekend sarà quello di permettere ai potenziali imprenditori di trovare il team perfetto per progettare la propria idea e svilupparla grazie al mentoring di imprenditori, sviluppatori e startupper coordinati dall’Incubatore del Politecnico di Torino.