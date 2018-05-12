Sabato 12 e domenica 13 maggio al via il I° Meeting Master – Città di Cosenza 2018, presso la piscina olimpionica di Cosenza.

“L’evento – spiega il presidente di Cosenza nuoto Carmine Manna – è organizzato dalla F.I.N. – Comitato Regionale Calabria, in collaborazione con l’ asd SporForLife, ed è riservato alla categoria Master, inserito nel circuito nazionale supermaster 2017/2018. Siamo onorati ed al tempo stesso pronti ad ospitare tantissimi atleti nella nostra struttura che, come sempre, è all’avanguardia dal punto di vista sportivo e organizzativo”.