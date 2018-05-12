Al via il I° Meeting Master – Città di Cosenza 2018
Il 12 e 13 maggio alla piscina olimpionica di Cosenza il primo Meeting Master: 24 società e oltre 200 iscritti ai regionali di nuoto
12 Maggio 2018 - 08:51 | di Vincenzo Comi
Sabato 12 e domenica 13 maggio al via il I° Meeting Master – Città di Cosenza 2018, presso la piscina olimpionica di Cosenza.
“L’evento – spiega il presidente di Cosenza nuoto Carmine Manna – è organizzato dalla F.I.N. – Comitato Regionale Calabria, in collaborazione con l’ asd SporForLife, ed è riservato alla categoria Master, inserito nel circuito nazionale supermaster 2017/2018. Siamo onorati ed al tempo stesso pronti ad ospitare tantissimi atleti nella nostra struttura che, come sempre, è all’avanguardia dal punto di vista sportivo e organizzativo”.
Ai campionati regionali master 2018 organizzati dal Comitato Regionale Calabria parteciperanno ben 24 società con oltre 200 iscritti.
Oggi l’inizio delle gare è previsto per le 16,30, mentre domani, domenica, lo start sarà alle 9,00.
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