Al via Pitti Uomo alla Fortezza da Basso di Firenze

di M. Carmela Di Marte – Come ogni anno siamo giunti all’evento più atteso per gli amanti della moda maschile, il Pitti Uomo, che quest’anno ha un nuovo tema-guida: il Pitti Dance Off – dimmi come balli e ti dirò chi sei.

La Fortezza da Basso di Firenze con i suoi 60.000 metri quadrati fa da cornice a 1.220 marchi d’abbigliamento maschile, di cui 540 provenienti dall’estero.

Grandi novità per questa edizione, che durerà fino al 13 gennaio, a partire dalle 16 tappe in cui si articola il percorso moda uomo; prima fra tutti la sezione HI Beauty, dedicata al mondo delle fragranze e del personal care con un’esclusiva selezione di maison e marchi internazionali con le loro fragranze per la persona e l’ambiente, la ricerca sulle specialità cosmetiche, i prodotti body care e il grooming maschile.

A seguire vi sono: Pitti Uomo, Make, Pop Up Stores, Eye Pop, Fashion At WorkFuturo Maschile, Touch!, l’Altro Uomo, Born in the Usa, Unconventional, Open, The Latest Fashion Buzz, I Play, Urban Panorama e My Factory.

Tim Coppens– designer belga, finalista al Lvmh prize 2014 e vincitore del Cfda Swarovski Award – è il nuovo Menswear Guest Designer, il quale presenta in anteprima a Firenze il suo mondo misto di athletic wear e artigianalità.

Mentre Paul Smith è la Special Guest di gennaio, il quale realizzerà per l’evento una fashion installation alla Dogana, scegliendo Firenze come palcoscenico per il lancio della sua collezione “Ps by Paul Smith”.

Molti sono gli eventi da seguire in questi giorni di kermesse. Eccone alcuni tra i più rinomati:

I CHARACTERS DI SUTOR MANTELLASSI : Sutor Mantellassi presenta la mostra “Characters ”: una serie di ritratti del fotografo Ruediger Glatz che raccontano la storia di personalità forti e uomini di carattere. Curata da Alberto Salvadori, una raccolta che ritrae curatori d’arte, artisti, designer, registi, giornalisti, sarti, musicisti, trend setter e fotografi.

: ”: una serie di ritratti del fotografo Ruediger Glatz che raccontano la storia di personalità forti e uomini di carattere. Curata da Alberto Salvadori, una raccolta che ritrae curatori d’arte, artisti, designer, registi, giornalisti, sarti, musicisti, trend setter e fotografi. DUE O TRE COSE CHE SO DI CIRO : Pitti Immagine presenta un evento speciale dedicato a Ciro Paone , omaggio a uno degli imprenditori più carismatici dello stile italiano e fondatore di Kiton, a cura di Angelo Flaccavento.

: Pitti Immagine presenta un evento speciale dedicato a , omaggio a uno degli imprenditori più carismatici dello stile italiano e fondatore di Kiton, a cura di Angelo Flaccavento. PT PANTALONI TORINO CELEBRA IL DECIMO ANNIVERSARIO DEL BRAND: Mercoledì 11 gennaio, alle ore 21.30, PT Pantaloni Torino, storica azienda torinese di pantaloni alto di gamma, celebra il decimo anniversario del brand con un evento esclusivo, in collaborazione con il negozio fiorentino Eredi Chiarini. La Loggia del Mercato Nuovo sarà palcoscenico per una live performance di Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opèra di Parigi. A seguire, Dj-set dell’artista siberiana Anfisa Letyago e Vj-set dell’artista Cikita_Zeta.

Questo e molto altro al Pitti Immagine Uomo 91 a Firenze.

Per maggiori informazioni sugli eventi e su come partecipare, collegatevi al sito ufficiale Pitti