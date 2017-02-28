Al via il progetto ‘Lavoro di squadra’ per i giovani del quartiere Arghillà – FOTO E VIDEO

Sport, formazione e borse lavoro da 300 euro per 48 ragazzi che non studiano e non lavorano: presentato a Reggio Calabria il progetto biennale di ActionAid, CSI e Macramè

E’ stato presentato questa mattina, con la partecipazione del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il progetto Lavoro di Squadra realizzato da ActionAid Italia, CSI e Macramè con il finanziamento di Fondazione CON IL SUD e il cofinanziamento di AXA Italia.

Lavoro di Squadra, che si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria, si rivolge a 48 ragazze e ragazzi fra i 16 e i 25 anni che non studiano e non lavorano, con l’obiettivo di aiutarli a rimettersi in gioco e a reinserirsi nel tessuto socio-economico attraverso la pratica sportiva.

Il cuore del progetto: sport e formazione

Il cuore del progetto, che avrà durata biennale, risiede nell’alternanza di incontri formativi e di empowerment in aula e attività sportiva. Attraverso allenamenti costanti di calcio e street dance, i protagonisti del progetto potranno sviluppare competenze quali la capacità di collaborare e lavorare in team e di ragionare e programmare per obiettivi, recuperando così fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. Parallelamente, i partecipanti prenderanno parte a degli incontri in aula, finalizzati a far emergere e riconoscere le proprie risorse e a definire un obiettivo personale di medio-lungo periodo dal quale partire per costruire un progetto che porterà al miglioramento della propria situazione socio-economica.

Sarà inoltre realizzato un percorso di orientamento lavorativo e formativo, nel quale verranno forniti ai ragazzi strumenti utili per affrontare il mondo del lavoro: impareranno, ad esempio, a sostenere un colloquio di lavoro e a scrivere un Curriculum Vitae efficace. Il progetto prevede, infine, l’erogazione di borse lavoro di 300 Euro e l’avvio di piani di inserimento lavorativo elaborati dai ragazzi stessi con l’aiuto di esperti.

I dati sulla disoccupazione giovanile

Secondo l’ISTAT[1], il tasso di disoccupazione giovanile[2] in Calabria nel 2015 si attesta al 65% e, nello specifico, per la provincia di Reggio Calabria si ferma al 58%. Nel 2015 rispetto al 2014 si è registrato un aumento complessivo del 2% (dal 32% al 34%) dei giovani NEET (not in Education, Employment or Training) fra i 15 e i 24 anni su tutto il territorio regionale. Questi dati vanno letti incrociandoli con un altro indicatore allarmante: in Calabria, i giovani fra i 15 e i 34 anni che dichiarano di voler trovare un lavoro ma hanno smesso di cercarlo nel 2015 sono il 48%, in aumento del 5% rispetto al 2014.

“Il quartiere di Arghillà è certamente una delle aree paesaggisticamente più belle del nostro comprensorio comunale – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – purtroppo soffre di un decennio di scelte politiche fallimentari, che l’hanno relegato ad una sorta di ghetto urbano, quasi un tappeto sotto il quale nascondere la polvere. Il nostro obiettivo è quello di recuperare la credibilità delle istituzioni su quel territorio, attraverso azioni che mettano al centro il benessere dei cittadini, a partire dai giovani, con servizi ed iniziative che attraverso lo sport, il gioco, l’aggregazione sociale, puntino al coinvolgimento in percorsi virtuosi di formazione e di inserimento lavorativo”.

Le parole di chi promuove il progetto

“Siamo contenti di poter avviare questo progetto già sperimentato altrove in Italia, anche qui a Reggio Calabria” – ha dichiarato Eleonora Scrivo, Referente Territoriale di ActionAid. “Lavoro di squadra porterà benefici non solo ai giovani che vi parteciperanno, ma anche all’intera comunità cittadina di Arghillà: nel quartiere saranno infatti organizzati eventi sportivi, laboratori di street-art e saloni del lavoro per facilitare l’incontro dei giovani con le realtà del territorio e animare spazi comuni”.

“Il progetto risponde a un bisogno e lo fa costruendo una rete tra diverse realtà che operano in ambito sociale” – ha spiegato Gianni Pensabene, Presidente del Consorzio Macramè. “Basterebbe solo questo per evidenziare il primo grande “gol” che Lavoro di squadra sta mettendo a segno ma la partita, per restare nella metafora sportiva, è molto più affascinante e vuole andare a rinsaldare un patto educativo col quartiere di Arghillà Nord, a cui per anni è stato negato il giusto protagonismo. Ad ActionAid” – ha continuato Pensabene – “il merito di riportare in primo piano l’impegno per quel territorio. Macramè, da parte sua, metterà a disposizione le proprie competenze, soprattutto per attivare un dispositivo di accompagnamento al lavoro rivolto ai giovani, unitamente ad azioni di animazione, orientamento e formazione”.

“Crediamo nel potere dello sport e siamo lieti che a farlo con noi ci siano anche realtà sociali consolidate come ActionAid e Macramè” – ha dichiarato Paolo Cicciù, Presidente provinciale del CSI Reggio Calabria. “Inoltre, crediamo che ‘portare un pallone’ tra i casermoni di Arghillà Nord sia per noi un dovere civico da dirigenti sportivi calabresi. Adesso tocca a noi provare a sovvertire il pronostico e iniziare un’entusiasmante sfida in cui il gioco educativo può essere realmente il volano per un principio di equità e legalità che troppe volte è tradito anche dallo sport patinato”.

Un’esperienza già realizzata da ActionAid

Lavoro di Squadra è stato già realizzato da ActionAid con diversi partner locali a Torino, Milano ed Alba (CN). Dal 2014 ad oggi, tramite il progetto sono stati intercettati circa 250 ragazzi e ragazze dai 16 ai 24 anni, con il coinvolgimento attivo nel percorso di 130 ragazzi, di cui 72 hanno concluso l’intero programma. Grazie a Lavoro di squadra, 2 giovani su 3 sono entrati nel mondo del lavoro e della formazione: alcuni hanno cominciato un tirocinio formativo in importanti aziende o hotel, altri hanno trovato lavoro in modo autonomo, altri ancora hanno ripreso a studiare e hanno partecipato ad attività di animazione e riqualificazione del territorio.

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