Al via il programma di eventi ‘Incontriamoci in Piazza’

Le associazioni Il Giardino di Morgana e Xenia organizzano quattro incontri in Piazza della Ginestra, tra presentazioni di libri, giochi e solidarietà

Nasce dalla sinergia tra le associazioni culturali “Il Giardino di Morgana” e “Xenia” il programma di eventi “INCONTRIAMOCI IN PIAZZA”. Il calendario prevede quattro incontri, due a luglio e due ad agosto che si svolgeranno tutti in Piazza della Ginestra (nei pressi del costruendo palazzo di giustizia zona CEDIR, Rc), il cui verde è adottato proprio dall’associazione Xenia del presidente Giovanni Aloi, il quale afferma; “da tempo insieme agli amici dell’associazione il Giardino di Morgana portiamo avanti un progetto che mira a far conoscere la figura di San Gaetano Catanoso, quest’estate invece, puntando solo sulle nostre forze, abbiamo deciso di proporre qualcosa ai residenti di questo quartiere, per farli riappropriare dei propri spazi”.

Sabato 8 luglio: il libro di Sebastiano Impalà

Si partirà quindi, sabato 8 alle ore 18.30 con la presentazione del libro Normanni e visi d’arabi di Sebastiano Impalà, siciliano d’origine ma reggino di adozione, la presentazione avverrà attraverso una chiacchierata informale ma profonda con la Prof.ssa Rossana Rossomando.

La raccolta “Normanni e visi d’arabi” di Impalà è un viaggio tra memoria e sogno in luoghi molto suggestivi come Tindari, le Isole Eolie e San Vito e non solo.

La seconda tappa del programma sarà il 22 luglio sempre alle 18.30 con l’associazione Ludico-educativa “LELEFANTE” (si chiama proprio così, non è un errore di battitura) che intratterrà i più piccoli con giochi in piazza.

5 agosto: solidarietà e donazione di sangue

Il 5 di agosto alle ore 18.30 spazio alla solidarietà con l’evento “Donare è donarsi” dove ci si confronterà con l’Avis di Reggio Calabria ed il centro ascolto della Parrocchia di San Gaetano Catanoso. Atteso anche l’intervento dell’assessore Lucia Nucera che esporrà le azioni previste per i soggetti più deboli attraverso il PON INCLUSIONE.

Nella stessa giornata, al mattino sarà possibile effettuare donazioni di sangue proprio in Piazza della Ginestra grazie ai ragazzi dell’Avis reggina. Nel pomeriggio si potranno donare indumenti e generi alimentari al centro d’ascolto parrocchiale.

26 agosto: i Bronzi di Riace

L’ultimo appuntamento si terrà sabato 26 agosto alle 18.30 ed il tema sarà: Bronzi di Riace, conoscere per apprezzare meglio i due “guerrieri” venuti dal mare con Domenico Guarna pres. dell’associazione Il Giardino di Morgana, che verrà introdotto dal giornalista Giuseppe Cilione.

Per Guarna “l’occasione è proficua per dar seguito alla collaborazione con gli amici dell’associazione Xenia con i quali da tempo collaboriamo per approntare un progetto che permetta a più persone possibili di avvicinarsi ai luoghi di San Gaetano Catanoso”

Per il giovane consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, che già da tempo proprio in Piazza della Ginestra, realizza delle assemblee pubbliche per ascoltare i cittadini: