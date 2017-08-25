Sabato 26 alle 18.30 chiude Incontriamoci in piazza con una relazione di Domenico Guarna sui Bronzi di Riace, tra storia e interrogativi aperti

Tutto pronto a Piazza della Ginestra e nell’adiacente Auditorium (nei pressi del costruendo palazzo di giustizia, zona Cedir) per l’ultimo appuntamento di “Incontriamoci in piazza“, programma di eventi promosso dalla sinergia tra le associazioni Xenia ed Il Giardino di Morgana. Nell’ultimo incontro che si svolgerà sabato 26 alle 18.30, largo spazio a due simboli della città di Reggio Calabria: I Bronzi di Riace. Il tema verrà affrontato da Domenico Guarna, presidente dell’associazione il Giardino di Morgana ed operatore turistico per destinazioni ecocompatibili, che in una relazione dal titolo “Conoscere per apprezzare meglio i due guerrieri venuti dal mare” esporrà sui tanti interrogativi che circondano questi due capolavori.

L’incontro sarà moderato dal giornalista de “Il Quotidiano del Sud” Giuseppe Cilione e presidente dell’associazione culturale “La Voce del Sud”. Quest’ultima, proprio in Piazza della Ginestra ormai 10 anni orsono ha dato vita al periodico dell’area grecanica da cui l’associazione prende il nome.

Per l’occasione è atteso Leone Campanella direttore del periodico e responsabile della delega alla cultura del comune di Staiti.

Atteso anche il giovane consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, da tempo anche lui impegnato in attività di valorizzazione dell’area di Piazza della Ginestra.

Ancora una volta quindi verrà messo al centro l’importanza del luogo, della necessità del riappropriarsi dello spazio pubblico riempiendolo di contenuti.

La sfida è nuovamente lanciata.